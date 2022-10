Come sta Anguissa: la prima comunicazione della SSC Napoli

I tifosi del Napoli sono un po’ preoccupati per le condizioni di Zambo Anguissa, che ieri ha dovuto lasciare il campo nella notte magica in cui l’Ajax è stato nuovamente travolto al Maradona. Il centrocampista uscendo dal rettangolo di gioco si toccava la coscia. Per adesso nessuna comunicazione medica ufficiale è stata diffusa, soltanto una nota generica della SSC Napoli: “Frank Anguissa, uscito nella ripresa del match contro l’Ajax, è stato sostituito per un risentimento alla coscia destra”.

Come sta Anguissa: i post del calciatore su Instagram

Il centrocampista ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram scrivendo: “Ho sentito un fastidio alla coscia, domani ne saprò di più e vi darò le mie notizie. Grazie per i vostri messaggi. Forza Napoli Sempre”. Dopo il match Anguissa ha pubblicato anche un post, si tratta della foto di squadra scattata prima del fischio d’inizio.

Spalletti: “È da valutare bene”

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post partita, ha invece dichiarato: “Come sta Anguissa? È da valutare bene, ha sentito tirare. È la sintesi di quello che diciamo della Champions, appena ti manca qualcosa diventa difficile e la palla te la ritrovi subito dietro insidiosa”.

Un Napoli da record

Per la prima volta nella sua storia in Napoli ha conquistato gli ottavi di Champions League alla quarta giornata. Un altro record riguarda le reti segnate: ben 17 nei primi quattro match, cosa che non era mai successa a nessuna squadra italiana nella competizione. In questo momento gli azzurri sono una delle squadre più spettacolari del continente: gli apprezzamenti provengono dalla stampa di diversi paesi.