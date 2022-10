Diversamente abili, tifosi del Napoli protestano presentandosi all’esterno dello Stadio Maradona di Fuorigrotta rivendicando il diritto di assistere alle partite della squadra del cuore.

Diversamente abili. Il caso

A scatenare la protesta dei tifosi azzurri è stata l’impossibilità di poter assistere in sicurezza alla partita di Champions League Napoli-Ajax in Curva A. Settore gremito in ogni ordine di posto e tantissimi a tifare durante il match all’in piedi, negando di fatto il diritto di poter godere in tranquillità dello spettacolo messo sul terreno verde dagli azzurri. Un video girato da un accompagnatore mostra l’oggettiva difficoltà di vedere la partita per i tifosi in carrozzina.

Il video della protesta

Per questo motivo scatta la protesta con cartelloni tenuti in mano e ben visibili nei quali i tifosi chiedono semplicemente di poter vedere soddisfatto il diritto di assistere alle partite del Napoli. Immagini diffuse via social dal Consigliere Regionale e neo Deputato della Repubblica, Francesco Emilio Borrelli di Europa Verdi.



L’intervento del sindaco di Napoli

La faccenda è finita nell’agenda politica del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha contattato la società, chiedendo di monitorare la situazione in ogni partita e richiedere l’intervento deciso degli steward a garanzia di un diritto che deve valere per tutti i tifosi.