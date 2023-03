Tuttosport, voci di mercato per destabilizzare il Napoli: “Offerti 120 milioni per Osimhen”

Se il Napoli è inarrestabile sul campo, almeno in Serie A, ci pensa la concorrenza a destabilizzare l’ambiente. Il quotidiano sportivo torinese Tuttosport ha infatti pubblicato l’ennesima presunta indiscrezione che riguarda Victor Osimhen, affermando che sul giocatore oltre alle squadre di Premier League ci sarebbe anche il Bayern Monaco con un’offerta di 120 milioni indirizzata al Napoli Calcio.

Offerte di mercato per Osimhen: così Tuttosport cerca di destabilizzare un Napoli inarrestabile

“Sull’attaccante nigeriano c’è in fortissimo pressing il Bayern Monaco, disposto a fare follie. Con il club bavarese c’è un discorso più che aperto su una cifra monstre da 120 milioni più bonus. Impossibile resistere. Il compagno di nazionale Alex Iwobi, centrocampista dell’Everton, ha però dichiarato nelle scorse ore che «Victor ha l’ambizione di giocare in Premier League», e infatti il Manchester United da qualche settimana ha provato ad inserirsi nella trattativa tra Napoli e Bayern Monaco”.

La stampa sportiva italiana dalla parte di Juventus, Milan e Inter

L’interesse di una certa stampa potrebbe proprio essere quello di andare a minare la serenità di una squadra che, se ha praticamente già chiuso la pratica scudetto, deve ad ogni modo affrontare la Champions League dove il discorso è totalmente diverso. I quarti di finale contro il Milan sono sempre più vicini e l’opera di logorio è già iniziata. È emblematico il comportamento della Gazzetta dello Sport che ha dedicato una prima pagina al Napoli solo quando ha perso con la Lazio, ignorando al contrario le prestazioni di una stagione finora mostruosa. Vero è che il bacino di utenza della rosea è costituito dai tifosi di Juventus, Milan ed Inter, ma perché esaltare in quel modo la vittoria della Lazio se non per sottolineare il passo falso degli azzurri? Se non è un tentativo di destabilizzazione questo…

Un Napoli stabile tra le potenze d’Europa non conviene all’asse Torino-Milano

Un piazzamento del Napoli anche tra le prime 4 d’Europa potrebbe essere un precedente disastroso per le cosiddette strisciate che vedrebbero così un elemento estraneo potenzialmente stabile ad inficiare la propria supremazia all’interno dei confini nazionali. All’asse Torino-Milano non conviene avere un Napoli tra le potenze del calcio continentale.

Nel frattempo sono i giocatori stessi che, in maniera consapevole o meno, si allontanano da qualsiasi cosa che possa disturbarli per concentrasi esclusivamente su una stagione magica. I ragazzi vedono un orizzonte su cui è possibile scrivere la storia e pensano solo a quello, accompagnati e traghettati da un Luciano Spalletti capace come non mai di proteggerli.