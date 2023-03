Milan, a Napoli rischi di affogare. Spalletti pronto ad affondare i rossoneri

Grande attesa per la sfida in programma domenica sera alle 20,45 allo stadio Diego Armando Maradona tra il Calcio Napoli ed il Milan, valida per la 28esima giornata di Serie A. Sarà il primo di tre scontri infuocati nel giro di 16 giorni tra le compagini. Gli altri due atti, validi per i quarti di finale di Champions League, sono in programma il 12 e il 18 aprile (andata a San Siro). Ma come arriva la squadra di Pioli alla partita del 2 aprile?

Napoli – Milan in Serie A: Ibrahimovic ancora indisponibile

I rossoneri si sono ritrovati a Milanello con tutti i nazionali nuovamente a disposizione, eccezion fatta per Zlatan Ibrahimovic. Continua infatti la tormentata stagione del centravanti, che ha risposto alla convocazione della Svezia senza però poter scendere in campo a causa degli ennesimi problemi fisici. Il numero 11, che verrà oggi sottoposto a controlli, potrebbe dunque non essere della sfida. Se così fosse, Ibra non avrebbe più possibilità di confrontarsi con gli azzurri, non essendo stato inserito nella lista Champions da Pioli a causa della sua indisponibilità prima dell’inizio della fase ad eliminazione diretta. Non prenderanno parte alla trasferta partenopea neanche Kalulu (infortunio al polpaccio) e Junior Messias, fermo ai box da inizio mese.

Pioli, una stagione di rimpianti

Meno di un anno fa Leao e compagni si consacravano campioni d’Italia per la 19esima volta nella storia del club. Eppure sembra passata una vita, stando a quanto mostrato in questa stagione dagli uomini di Pioli. Dopo un inizio di campionato molto positivo, interrotto solo dalla sconfitta subita a San Siro contro il Napoli (1-2 il 18 settembre), la squadra rossonera ha iniziato lentamente a perdere brillantezza, ripresentandosi dopo la pausa obbligata di dicembre per i mondiali, visibilmente confusa e senza idee di gioco. Non hanno giovato le insistenti voci di mercato che si sono rincorse in questi mesi, riguardanti soprattutto la stella Rafael Leao, ma è in generale l’atteggiamento complessivo ad essere ben lontano da quello messo in campo la stagione scorsa. La sofferta qualificazione ai quarti di Champions ottenuta contro il Tottenham ha parzialmente ricucito lo strappo tra squadra e allenatore, ma il misero punto ottenuto (in casa con la Salernitana) nelle ultime tre partite disputate ha messo pericolosamente a rischio il quarto posto.

Milan, a Napoli per bere o affogare

Il 2023 rossonero è iniziato con la sconfitta in Supercoppa rimediata a Ryadh contro i cugini nerazzurri (0-3) e la sorprendente eliminazione dalla coppa nazionale, arrivata in casa con il Torino. L’esclusione dai posti Champions e l’eventuale eliminazione ai quarti renderebbe fallimentare la stagione degli ex campioni d’Italia. Calabria e soci si aggrappano dunque alla tripla sfida al Napoli per salvare la stagione, con l’obiettivo di allontanare le inseguitrici (Roma a -1, Atalanta a -3) e conquistare il pass per la storica semifinale europea. Toccherà alla corazzata di Spalletti mettere già domenica sera le cose in chiaro, in quello che di fatto rappresenterà un passaggio di consegne tricolore.