Scudetto, la grande festa del 4 giugno a Napoli: tra palchi nelle piazze e spettacoli

Fervono i preparativi per la grande festa scudetto che si terrà a Napoli domenica 4 giugno 2023, in occasione della chiusura del campionato. Stando alle prime anticipazioni, gli azzurri saranno celebrati non solo allo stadio Diego Armando Maradona ma anche nelle principali piazze della città.

Festa scudetto a Napoli il 4 giugno: come sarà

Come anticipato dall’Ansa, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, avrebbe già contattato il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, per delineare l’organizzazione dei festeggiamenti previsti per la giornata del 4 giugno, quando gli azzurri giocheranno in casa l’ultima partita della stagione.

Al momento nulla è stato reso noto ma sono diverse le ipotesi circolate sul grande evento che animerà l’intera città partenopea. L’intenzione del primo cittadino è quella di istituire palchi in diverse piazze e in alcuni Comuni dell’area metropolitana così da consentire ai cittadini di poter festeggiare in ogni angolo di Napoli, disperdendo la folla anche per questioni di sicurezza.

LEGGI ANCHE

Scudetto, Napoli incanta il quotidiano inglese The Guardian: “Hanno mostrato al mondo come si festeggia”

Quasi sicuramente al centro della scena ci saranno lo stadio partenopeo ma anche la centrale piazza del Plebiscito, dove già nelle scorse settimane i tifosi si sono riuniti spontaneamente per celebrare il Napoli campione. Del resto, stando a quanto dichiarato, prima ancora della vittoria dello scudetto, dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, dovrebbero susseguirsi anche spettacoli e diverse attrazioni.

“Abbiamo già avuto degli incontri con il presidente De Laurentiis e il sindaco Manfredi. L’idea è quella di creare tante piazze del tifo, non solo piazza Plebiscito, e portarvi attrazioni artistiche ma anche i giocatori stessi. Andranno nelle piazze che individueremo e dove saranno allestiti dei maxi-schermi collegati con piazza Plebiscito. Vogliamo una festa che sia diffusa e che coinvolga tutta la città“ – queste le parole del prefetto dello scorso marzo.