De Laurentiis nominato Cavaliere dal principe Carlo di Borbone: “Mi porterà fortuna”

Nella meravigliosa cornice della Scuola Militare Nunziatella, Don Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli scudettato, accompagnato dalla moglie Jacqueline, ha ricevuto il titolo di Cavaliere di Gran Croce di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dalle mani del Principe Carlo di Borbone delle due Sicilie, Duca di Castro, capo della Real Casa e Gran Maestro dell’Ordine.

De Laurentiis nominato Cavaliere da Carlo di Borbone

La cerimonia si è svolta alla presenza di tanti allievi della scuola militare fondata il 18 novembre 1787 come Reale accademia militare, per volere di Re Carlo di Borbone, di tanti cavalieri dell’Ordine Costantiniano e dei neoborbonici accorsi numerosi per salutare il principe ed il presidente della squadra azzurra.

Le parole di Carlo di Borbone

“In qualità di Gran Maestro dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio – dichiara il principe Carlo di Borbone – sono molto felice di poter nominare il presidente De Laurentiis, nella figura di Cavaliere di Gran Croce di Merito, per tutti i risultati raggiunti non solo in termini calcistici”.

De Laurentiis: “Mi porterà fortuna”

“L’Ordine costantiniano è contraddistinto dalla frase ‘In questo segno vincerai’. Costantino nel 312 vince su Ponte Milvio. Questa investitura mi porterà fortuna, per le prossime vittorie” – queste le parole di De Laurentiis all’evento – La Nunziatella è un luogo importante, sono stato qui in passato e sono rimasto impressionato. Mio padre mi ha insegnato che nella vita bisogna essere anche un po’ fatalisti, e il fato ha voluto che oggi sia qui per questa manifestazione di tradizione, che è la base di qualsiasi successo. Per questo io vi ringrazio dal profondo del cuore e sono onorato di aver ricevuto questo riconoscimento”.

Al termine della cerimonia tenutasi all’interno della Chiesa della Nunziatella, si è svolto un rinfresco in cui i neoborbonici hanno colto l’occasione, accompagnati dal principe Carlo di Borbone, di regalare al presidente De Laurentiis il monumentale libro “I Borbone delle due Sicilie” scritto da Gennaro De Crescenzo e da Salvatore Lanza, e edito da Scripta Maneant.