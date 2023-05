Lo spettro del bagarinaggio piomba sulla festa Scudetto in programma allo Stadio Maradona il 4 giugno 2023. Lunedì 29 maggio 2023 alle ore 15 si è aperta la vendita dei tagliandi per la partita tra il Calcio Napoli e la Sampdoria delle 18,30, che precederà la premiazione della squadra da parte della Lega Serie A e il grande evento organizzato dal club presentato da Stefano De Martino e trasmesso in diretta televisiva su RaiDue.

Napoli-Sampdoria: biglietti rivenduti a 1000 euro

I tanti disagi provocati dalla controversa modalità di acquisto online dei biglietti, con più di 150mila persone in coda invano e che non sono riuscite ad accedere al portale di TicketOne, hanno dato il là ai soliti ‘sciacalli’ che in occasione delle partite più importanti e richieste spuntano fuori per speculare sulla fede dei tifosi azzurri.

Nelle ultime ore infatti sono già comparse online offerte da capogiro per i tagliandi della partita: i prezzi del mercato nero, secondo quanto riportato anche da Il Mattino, variano da un ‘minimo’ di 150 euro per un biglietto di curva ad un massimo di 1000.

Bagarini all’opera: ecco come agiscono

Il sistema è semplice: gli speculatori acquistano il biglietto ed iniziano la ‘caccia’ al tifoso online sui vari gruppi dedicati allo scambio di biglietti di concerti ed eventi in generale. Sfruttando la possibilità di cambiare il nominativo del tagliando propongono l’incontro al malcapitato, dando addirittura una parvenza di legalità aggiungendo frasi del tipo “scambio solo dal vivo”, “no truffa”, “no perditempo”.

Preso dall’ansia di assistere alla partita della vita, il tifoso accetta il sovrapprezzo ed il gioco è fatto. Ricordiamo che il cambio del nominativo è previsto per chi deve rinunciare per cause di forza maggiore ad assistere alla partita e cede il proprio biglietto ad un conoscente. Non è certo una modalità che prevede l’imposizione di un sovrapprezzo o un lasciapassare per acquistare scientificamente biglietti da rivendere a costo maggiorato. Questa pratica è illegale, e va denunciata alle autorità competenti.