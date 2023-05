Calcio Napoli. Il primo round della semifinale scudetto è azzurro. Una sfida infinita e bellissima che il Napoli Futsal porta a casa con cuore, forza ed il sostegno della folta rappresentanza di tifosi giunta al PalaSele di Eboli. Ancora una volta i supplementari, dopo la battaglia ed il 2-2 dei primi 40’ con Fortino e Caponigro protagonisti con due reti ciascuno. Il guizzo, la maglia del Cholito Salas decisiva per l’esplosione di gioia in terra salernitana.

Lo scenario si sposta al Centro Sportivo Cercola: sabato 3 giugno ore 18 è gara 2 in diretta Sky, dove il team di Cacau vincendo potrà archiviare la serie ed accedere all’ultimo atto.

Napoli Futsal, il sogno scudetto continua: battuta Eboli in semifinale gara 1

I primi tentativi portano le firme di Rafinha e Perugino, Fortino spara alto ma è lo stesso pivot a portare avanti i suoi a 3’45”: Salas prova a sfondare, sulla ribattuta Robocop mette in porta lo 0-1 con tanto di deviazione. Dall’altra parte si fa vedere Caponigro, che poi a metà frazione di gioco insacca l’1-1 beffando Pietrangelo dopo la sponda di Guilhermao.

Il portiere partenopeo alza il muro su Venancio, si fa spazio anche il 10 rossoblù che sfiora il montante. Braga rischia di approfittare di una situazione convulsa, ma è legno esterno. Borruto col destro, vicinissimo al bersaglio. Sulla successiva iniziativa del Cobra, De Luca si trova il pallone tra i piedi ad un centimetro dalla porta ma incespica.

Calderolli in rovesciata, mani nei capelli quando Pietrangelo spinge la sfera sul palo e gli nega il sorpasso. Conclusione di Mateus parata da Dalcin, sull’altro fronte il suo omologo si esalta a tu per tu con Guilhermao ed inchioda l’1-1 parziale sul tap-in di Luizinho.

Ad inizio ripresa subito Salas detta nuovamente i tempi, Rafinha vede la manona di Dalcin all’incrocio che ferma tutto. Per poco, però: uscita rapida di Pietrangelo, capitan Perugino muove e il pallone arriva comodo al centro per Fortino per l’1-2 a 1’15”.

Come nel primo tempo Caponigro sfodera il 2-2, botta dalla distanza mortifera tre minuti più tardi. In transizione Rafinha prende il palo: Arillo, che rimette piede in campo dopo l’operazione al ginocchio, calcia e Vavà si stende per salvare sulla linea. Il piedone di Pietrangelo, miracoloso sul rigore in movimento di Venancio. Scappa Calderolli in banda, Guilhermao timbra il montante.

A poco più di sei dal termine la partita ha dell’incredibile: in transizione Selucio colpisce entrambi i pali, ribaltone azzurro e Vavà di nuovo salva sulla linea, questa volta su Mateus. La porta è stregata perché anche Salas si ferma al legno. Ultima chance degna di nota, una sfida del genere non poteva contenere tutte le emozioni nei regolamentari.

Ai supplementari immediata la puntata di Guilhermao, è la magia del Cholito a sentenziare il 2-3: il paraguaiano dialoga con Fortino e la infila alle spalle di Pasculli, subentrato all’infortunato Dalcin. Nei secondi 5’ Pietrangelo si oppone splendidamente a Venancio ed al bomber ebolitano ex Movistar. L’ennesimo palo di giornata sulla girata lampo di Mateus col mancino. A 3’ dalla fine è power play per Samperi, brivido nel finale sul colpo di testa da due passi di Restaino. Al triplice fischio è gioia partenopea per il primo round conquistato.

Le parole del dt Cacau

“Incontro difficilissimo contro i vice campioni d’Italia. Grande determinazione – dice il dt Cacau – bravi a soffrire viste le tante emozioni sui due lati. Non abbiamo vinto nulla, faremo il possibile per raggiungere la finale. La dedica va ai tifosi, giunti fin qui”.

“Due grandi squadre, i dettagli e la fame hanno fatto la differenza – le parole di capitan Perugino – Match sempre in bilico, ai supplementari siamo riusciti a sfruttare l’occasione. A casa nostra sarà difficile, avremo il nostro pubblico che qui ha cantato tutto il tempo. Ora il destino è nelle nostre mani”.

FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL 2-3 d.t.s. (1-1 p.t., 2-2 s.t., 2-3 p.t.s.)

FELDI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Guilhermao, Calderolli, Restaino, Vavà, Caponigro, Braga, Luizinho, Baroni, Selucio, Pasculli. All. Samperi

NAPOLI FUTSAL: Pietrangelo, Perugino, Salas, Rafinha, Fortino, De Luca, Arillo, Mancha, Borruto, De Simone, Mateus, De Gennaro. All. Cacau

MARCATORI: 3’45” p.t. Fortino (N), 9’04” Caponigro (F), 1’15” s.t. Fortino (N), 4’21” Caponigro (F), 2’24” p.t.s. Salas (N)

AMMONITI: Perugino (N), Vavà (F), Luizinho (F), Pasculli (F), Salas (N)

ARBITRI: Paolo De Lorenzo (Brindisi), Alex Iannuzzi (Roma 1), Andrea Seminara (Tivoli) CRONO: Angelo Bottini (Roma 1)