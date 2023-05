FOTO/ Il nuovo spettacolare murale: tra mare e Vesuvio spunta il terzo scudetto

Un nuovo spettacolare murale dedicato al terzo scudetto del Napoli è stato realizzato a Caivano, presso la villa comunale Falcone e Borsellino, dall’artista beneventano Alessio Santamaria: sarà inaugurato domani, 1 giugno, alle ore 20:30, proprio a pochi giorni dalla grande festa che esploderà subito dopo la premiazione ufficiale degli azzurri.

Nuovo murale per lo scudetto del Napoli: inaugurazione a Caivano

L’opera è stata realizzata su un vecchio muro che riportava la dedica per Crescenzo Vecchione, il ragazzo morto a seguito di un tragico incidente stradale. Il ricordo del giovane caivanese non è stato, tuttavia, spazzato via dall’artista: la scritta ‘Crescenzo vive’ compare oggi più bella che mai, sovrastando un panorama interamente azzurro.

Il murale raffigura, infatti, il Golfo di Napoli, con il mare e il maestoso Vesuvio che abbracciano lo stadio Diego Armando Maradona. Da lì spuntano i tre scudetti vinti dagli azzurri, ognuno con la propria data incisa. Nel mezzo c’è una famiglia, composta da padre e figli, che si reca allo stadio, con tanto di bandiera. Immancabile il logo del club azzurro. Sotto, la frase divenuta celebre: “Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli”.

LEGGI ANCHE

Festa scudetto del Napoli, il programma: ospiti, maxischermi in città e dove vedere in TV

Un altro grande capolavoro che si aggiunge a quelli recentemente realizzati a Castel Volturno e Bacoli: il primo raffigura Victor Osimhen in segno di esultanza, il secondo all’attaccante nigeriano affianca la sagoma di Diego Armando Maradona con il braccio verso il cielo.

Omaggi che vanno ad aggiungersi ai tanti altri che hanno come protagonisti i calciatori azzurri. Ora non resta che attendere la celebrazione ufficiale dei campioni d’Italia con lo show che prenderà il via direttamente dallo stadio partenopeo dopo Napoli-Sampdoria.

Con Stefano De Martino alla conduzione, tanti saranno gli ospiti che si susseguiranno nel grande spettacolo che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e su Dazn. In più potrà essere seguito anche dai maxischermi che saranno installati nelle diverse piazze.