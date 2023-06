Chi è Gabri Veiga: il sostituto di Zielinski che Garcia ha chiesto a De Laurentiis

Il Calcio Napoli inizia a muovere i primi passi anche in sede di mercato. Con l’arrivo di Rudi Garcia, sono arrivati anche i primi nomi chiesti dal tecnico francese. Il primo su tutti è quello di Gabri Veiga, il trequartista spagnolo potrebbe essere il primo colpo “Made in Garcia” in vista della prossima stagione. Con un possibile arrivo del centrocampista del Celta Vigo, a rischio finisce Piotr Zielinski che va in scadenza di contratto nel 2024 e, come già ribadito dalla società, con un mancato rinnovo sarà ceduto a gennaio.

Chi è Gabri Veiga, il primo nome fatto da Garcia per il nuovo Napoli

Il diktat del prossimo Napoli sembra essere quello già avuto con Spalletti, 4-3-3 e tanta gioventù. Il nome perfetto per questa combo è Gabri Veiga, il trequartista della Celta Vigo che tanto ha sorpreso gli addetti ai lavori in Spagna. Classe 2002, il centrocampista nasce e cresce nel settore giovanile della Celta Vigo, di cui diventa anche capitano, dimostrando una leadership che non si vedeva da tanto nel contesto giovanile.

Nel 2020 esordisce in prima squadra contro il Valencia all’età di 17 anni. Con la prima squadra ha poi totalizzato 39 presenze e 9 gol, un ottimo bottino per chi usualmente gioca alle spalle degli attaccanti. Non solo il Napoli sul giocatore, ma anche le big di Spagna come il Barcellona. La pressione da parte di Garcia per il giovane sembra essere tanta: si sogna un altro colpo stile Kvaratskhelia?