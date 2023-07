Le gru hanno iniziato a demolire il Camp Nou di Barcellona, ovvero quello che è stato il tempio di Diego Armando Maradona dal 5 giugno 1982 all’estate del 1984. Lì dove le sue prodezze incantarono il mondo occidentale, portando l’allora presidente del Calcio Napoli Corrado Ferlaino a compiere una vera e propria follia pur di accaparrarsi le prestazioni del Pibe de Oro, sorgerà un nuovo impianto.

Demolizione Camp Nou: da Maradona a Cavani, quanti ricordi per il Napoli

Le immagini delle gru che distruggono lo storico impianto catalano sono un vero e proprio colpo al cuore. L’11 settembre 1982 Maradona fece il suo esordio al Camp Nou contro il Valladolid, mettendo a segno un gol su rigore e regalando due assist. In totale, il più grande giocatore di tutti i tempi ha segnato 21 gol in casa sui 38 totali realizzati con la maglia del Barcellona.

Tutti i gol di Diego Armando Maradona al Camp Nou con il Barcellona

Stagione 1982/1983, Liga – Barcellona-Real Valladolid 3-0 (1 gol su rigore)

Stagione 1982/1983, Coppa delle Coppe (1° turno) – Barcellona-Apollon Limassol 8-0 (3 gol)

Stagione 1982/1983, Liga – Barcellona-Celta Vigo 2-2 (1 gol su rigore)

Stagione 1982/1983, Liga – Barcellona-Real Sociedad 1-0 (1 gol)

Stagione 1982/1983, Liga – Barcellona-Real Madrid 2-1 (1 gol)

Stagione 1982/1983, Coppa del Re – Barcellona-Athletic Bilbao 3-0 (1 gol)

Stagione 1982/1983, Liga – Barcellona-Las Palmas 7-2 (3 gol)

Stagione 1982/1983, Coppa del Re – Barcellona-Real Sociedad 2-0 (1 gol)

Stagione 1982/1983, Coppa di lega – Barcellona-Sporting Gijon 1-0 (1 gol su rigore)

Stagione 1982/1983, Coppa di lega – Barcellona-Atletico Madrid 5-2 (1 gol)

Stagione 1982/1983, Coppa di lega – Barcellona-Real Madrid 2-1 (1 gol su rigore)

Stagione 1983/1984, Liga – Barcellona-Siviglia 3-1 (2 gol)

Stagione 1983/1984, Coppa del Re – Barcellona-Hercules 3-0 (1 gol)

Stagione 1983/1984, Liga – Barcellona-Real Valladolid 5-0 (2 gol)

Stagione 1983/1984, Liga – Barcellona-Salamanca 2-0 (1 gol)

Le partite del Napoli al Camp Nou contro il Barcellona

In gare ufficiali, il Napoli ha giocato solo due volte al Camp Nou contro i blaugrana: la prima volta negli ottavi di finale di ritorno di Champions League giocati l’8 agosto 2020 contro Messi e compagni (3-1 il risultato finale, gol di Insigne su rigore per i partenopei); la seconda volta il 17 febbraio 2022, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League (1-1, Zielinski). In entrambe le occasioni, gli azzurri non sono riusciti a superare il turno.

Nella memoria dei tifosi del Napoli è però vivo il ricordo di un altro precedente non ufficiale: l’amichevole valida per il Trofeo Gamper che si disputò il 22 agosto 2011. In quell’occasione, nonostante la sconfitta per 5-0, Edinson Cavani realizzò uno dei gol più belli mai annullati nella storia del calcio: una rovesciata incredibile al termine di un’azione volante che i supporters partenopei annoverano ancora tra i propri ricordi più splendenti.