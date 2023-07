Luciano Spalletti sarà il prossimo allenatore della Nazionale Italiana. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la FIGC avrebbe scelto il tecnico di Certaldo, fresco di tricolore conquistato con il Calcio Napoli, per sostituire Roberto Mancini alla fine del suo mandato.

È quella italiana dunque la nazionale dei sogni del toscano, di cui ha parlato nelle recenti interviste. Bisognerà solo appurare quando avverrà il cambio di panchina: Mancini ha infatti un contratto fino al 2026, e dopo gli Europei di Germania 2024 punta dritto ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti.

Il campionato continentale sarà sicuramente un crocevia importante per il futuro dell’attuale tecnico: un cammino mediocre potrebbe infatti accelerare la sostituzione, e portare Spalletti già a giugno prossimo a diventare il commissario tecnico dell’Italia. La notizia che vuole l’allenatore del Napoli campione futura guida degli azzurri nazionali ci è giunta da una fonte a lui vicinissima, che ci ha confermato come in Federazione sia già tutto deciso.

Bisognerà dunque scoprire solo il ‘quando’: il ‘chi’ e il ‘dove’ sono già stati stabiliti. Non è da escludere che il buon Luciano si rimetta in carreggiata ben prima di diventare il nuovo ct della nazionale: sono tante infatti le offerte che il tecnico sta ricevendo in questi giorni. L’ultima suggestione vuole una proposta araba da valutare ferma lì sul suo tavolo. Non ha fretta però Spalletti: per ora la priorità è quella di godersi la famiglia e la propria rimessa in Toscana. La pancia è ancora sazia, il futuro invece è già scritto: non c’è motivo di accelerare i tempi e accettare una proposta in maniera frettolosa. Come da lui stesso dichiarato, se ne potrebbe riparlare a fine d’anno: giusto per non rimanere al palo troppo tempo e perdere il ritmo. Poi sarà ancora azzurro, il colore della sua vita.