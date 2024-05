Valentina Nappi, l’attrice hard a processo contro due poliziotti: cosa è successo

Valentina Nappi in possibili guai giudiziari. La nota attrice di film per adulti ha testimoniato nel corso del processo per diffamazione avviato contro di lei ed il marito, accusati di avere leso la reputazione di due poliziotti e di avere tardato a fornire le proprie generalità.

Valentina Nappi a processo a Salerno: cosa è successo

Nel marzo 2022 Valentina Nappi e suo marito stavano percorrendo il lungomare Trieste a Salerno, dirigendosi verso il parcheggio. Secondo la versione data dagli agenti, i due sarebbero stati notati a causa dell’abbigliamento eccentrico e da lì la decisione di fermarli per un controllo. Nappi ed il coniuge non si sarebbero fermati, anzi, la donna ha avviato una diretta sul profilo Instagram – che conta milioni di followers – dove ha parlato di abuso di potere. Nel filmato non sono stati inquadrati i volti dei poliziotti, ma solamente la volante.

La difesa dell’attrice

Valentina Nappi ha invece dato una versione dei fatti che intende spiegare il motivo per cui non ha fornito subito le proprie generalità agli agenti. Lei e suo marito, racconta, stavano camminando a passo spedito sul lungomare Trieste per raggiungere il garage che avrebbe chiuso di lì a pochi minuti. “Abbiamo superato la volante e abbiamo udito un fischio. Pensavamo fosse un fischio canzonatorio e non ci siamo fermati”. L’attrice non si sarebbe fermata pensando che fosse il solito fastidioso ed esecrabile catcalling: “Pensavamo non fosse per fermarci ma un atteggiamento a cui sono abituata“. A quel punto i poliziotti si sono avvicinati con la volante: “Ci hanno preso alla sprovvista e quindi non abbiamo subito dato le generalità”. Suo marito ha confermato questa versione dei fatti. La prossima udienza a settembre.