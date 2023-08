Serie A, seconda giornata: dove vedere tutte le partite in tv, streaming, Sky, Dazn

Archiviata la prima giornata di Serie A 2023/2024, è già tempo di tornare in campo con la seconda. Le squadre iniziano ad entrare nel vivo: chi ha vinto vuole dare continuità al risultato di settimana scorsa, mentre chi è partito zoppicando avrà la possibilità di muovere i primi passi in graduatoria. I campioni d’Italia in carica del Calcio Napoli ospiteranno il Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona: la partita è in programma domenica 27 agosto 2023 alle 20,45. Il turno si aprirà con i quattro anticipi del sabato: alle 18,30 si giocheranno Frosinone-Atalanta e Monza-Empoli, mentre alle 20,45 Verona-Roma e Milan-Torino.

Domenica sarà il turno di Fiorentina-Lecce e Juventus-Bologna: Lazio-Genoa sarà invece l’altro posticipo serale assieme a quello dei partenopei. La seconda giornata si chiuderà lunedì con Salernitana-Udinese (18,30) e Cagliari-Inter (20,45)

Seconda giornata del campionato italiano di Serie A (26-27-28 agosto 2023): dove vedere le partite in tv, streaming, Sky, Dazn

Frosinone-Atalanta, sabato 26 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN/Sky]

Monza-Empoli, sabato 26 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Verona-Roma, sabato 26 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN]

Milan-Torino, sabato 26 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN/Sky]

Fiorentina-Lecce, domenica 27 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Juventus-Bologna, domenica 27 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Lazio-Genoa, domenica 27 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN/Sky]

Società Sportiva Calcio Napoli-Sassuolo, domenica 27 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN]

Salernitana-Udinese, lunedì 28 agosto 2023 ore 18:30 [DAZN]

Cagliari-Inter, lunedì 28 agosto 2023 ore 20:45 [DAZN]

CLASSIFICA SERIE A

1. CALCIO NAPOLI 3 (Champions League)

2. Fiorentina 3 (Champions League)

3. Inter 3 (Champions League)

4. Hellas Verona 3 (Champions League)

5. Juventus 3 (Europa League)

6. Atalanta 3 (Conference League)

7. Lecce 3

8. Milan 3

9. Roma 1

10. Salernitana 1

11. Torino 1

12. Cagliari 1

13. Sassuolo 0

14. Empoli 0

15. Lazio 0

16. Bologna 0

17. Monza 0

18. Genoa 0 (Serie B)

19. Frosinone 0 (Serie B)

20. Udinese 0 (Serie B)

ULTIMO TURNO SERIE A 2023/2024

1ª GIORNATA (19-20-21 AGOSTO 2023)

Empoli-Verona 0-1 (Bonazzoli)

Frosinone-Napoli 1-3 (Harroui rig., Politano, Osimhen, Osimhen)

Genoa-Fiorentina 1-4 (Biraghi, Bonaventura, Gonzalez, Mandragora, Biraschi)

Inter-Monza 2-0 (Lautaro Martinez, Lautaro Martinez)

Roma-Salernitana 2-2 (Belotti, Candreva, Candreva, Belotti)

Sassuolo-Atalanta 0-2 (De Ketelaere, Zortea)

Lecce-Lazio 2-1 (Immobile, Almqvist, Di Francesco)

Udinese-Juventus 0-3 (Chiesa, Vlahovic rig., Rabiot)

Torino-Cagliari, lunedì 21 agosto 2023 ore 18:30 0-0

Bologna-Milan, lunedì 21 agosto 2023 ore 20:45 0-2