Salernitana-Napoli 0-2, gli azzurri sbancano l’Arechi e si portano al quarto posto

Il Napoli conquista 3 punti fondamentali sul campo della Salernitana di Filippo Inzaghi. I granata, ultimi in classifica e alla ricerca disperata risultati utili, provano a sporcare la partita degli azzurri, che però non si lasciano influenzare dall’ambiente e impongono la propria superiorità tecnica. Con un gol per tempo (Raspadori e Elmas) gli uomini di Rudi Garcia si portano momentaneamente al quarto posto, a 4 lunghezze dall’Inter capolista impegnata alle 18 sul campo dell’Atalanta.

FINE PARTITA

91′ – Clamoroso contropiede sprecato dal Napoli: Lobotka recupera palla su calcio d’angolo della Salernitana, corre indisturbato nella metà campo granata senza avversari tra sé e il portiere, serve Simeone che non riesce a rimanere in linea e si fa pescare in fuorigioco. L’argentino aveva tra l’altro sbagliato l’occasione sparando alto a porta vuota dopo aver saltato Ochoa.

90′ – Saranno 5 i minuti di recupero.

88′ – Ammonito Di Lorenzo per fallo su Castanos.

86′ – Fuori Zielinski, dentro Cajuste.

82′ – GOL DEL NAPOLI ! Elmas la chiude! Il macedone converge dalla sinistra e lascia partire un destro che si infila all’angolino. Non può nulla questa volta Ochoa.

81′ – Cambio nella Salernitana: fuori Mazzocchi, dentro Botheim.

81′ – Conclusione da fuori area di Simeone, palla di poco larga.

77′ – Cambia anche il Napoli: fuori Politano, dentro Lindstrom.

77′ – Fuori Candreva nella Salernitana, dentro Castanos.

74′ – Ammonito l’allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi per essere uscito fuori l’area tecnica di competenza.

69 ‘ – Triplo cambio per la Salernitana: fuori Fazio, Legowski e Ikwuemesi, dentro Stewart, Bohinen e Daniliuc.

69′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Raspadori dentro Simeone, fuori Kvaratskhelia dentro Elmas.

68′ – Ammonito Mazzocchi per trattenuta su Kvaratskhelia.

66′ – Batte Kvaratskhelia, si accende una mischia in area, Di Lorenzo prova a risolverla in girata, palla che si perde alta.

65′ – Cross di Di Lorenzo dalla destra, palla chiusa in angolo da Tchaouna.

61′ – Gran tiro di Zielinski a volo da fuori area, Ochoa si distende e respinge con i pugni.

58′ – Grande occasione per il Napoli: Zielinski ruba palla a Fazio, serve al centro Raspadori, che appoggia per l’accorrente Politano. Il suo tiro a botta sicura è respinto d’istinto da Pirola.

49′ – PALO DI POLITANO – Conclusione da fuori area dell’attaccante azzurro, palla che colpisce il palo alla destra di Ochoa e termina sul fondo.

47′ – Ci prova subito il Napoli con Raspadori, Ochoa respinge in angolo.

46′ – Riprende l’incontro.

INIZIO SECONDO TEMPO

Matteo Politano all’intervallo ai microfoni Dazn: “Sarà un secondo tempo duro perché loro sicuramente verranno avanti. Dovremo essere bravi ad entrare in campo con lo spirito giusto e chiudere la partita il prima possibile”.

FINE PRIMO TEMPO

42′ – Conclusione da fuori area di Kvaratkshelia, palla di poco larga alla sinistra di Ochoa.

41′ – Sfiora il gol ancora Raspadori: azione magistrale del Napoli con Politano e Kvaratskhelia che disegnano e Jack che calcia di prima trovando sulla sua strada uno straordinario intervento di Ochoa.

40′ – Batte velocemente il Napoli, mettendo in difficoltà la retroguardia granata. Tornano a spingere gli azzurri in questo finale di frazione.

40′ – Pirola chiude su Di Lorenzo: è corner.

36′ – Doppia conclusione di Legowski in pochi secondi: la prima termina larghissima, la seconda viene bloccata centralmente da Meret senza problemi.

31′ – Clamoroso corner non assegnato a Di Lorenzo: l’assistente era a un metro, è riuscito a non vedere la netta deviazione sul suo cross. Certe scelte inspiegabili lasciano sconcertati a certi livelli.

30′ – Conclusione dalla distanza di Tchaouna, palla alle stelle.

27′ – Azione insistita della Salernitana, che conquista un corner.

23′ – Politano dentro per Raspadori, Mazzocchi chiude in angolo. Napoli arrembante.

15′ – Ancora Napoli pericoloso con Politano: la sua conclusione è respinta d’istinto da Ochoa.

13′ – GOL DEL NAPOLI ! – Azzurri in vantaggio! Giacomo Jack Raspadori buca imparabilmente Ochoa con un destro dall’interno dell’area che si infila sul palo opposto su assist di Lobotka .

10′ – Continua a spingere il Napoli, soprattutto sul versante destro di gioco.

5′ – Primi 5′ di fuoco per il Napoli, che provano le conclusioni con Kvaratskhelia e Raspadori impensierendo Ochoa.

1′ – Tutto pronto, inizia il match.

INIZIO PARTITA

Un minuto di silenzio in campo in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana.

Benvenuti alla diretta di Salernitana-Napoli.

LIVE – Salernitana-Napoli 0-2, la cronaca in diretta dallo stadio Arechi

Sono state ufficializzate le formazioni di Salernitana-Calcio Napoli, partita valida per il campionato di Serie A, 11esima giornata. Ecco le scelte degli allenatori.

Salernitana-Napoli, le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Legowski, Coulibaly; Tchaouna, Candreva, Dia; Ikwemesi.

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia