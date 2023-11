Ottavi di Champions, qualificazione a rischio: le combinazioni per evitare lo psicodramma

Il pareggio di ieri sera per 1-1 maturato allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta tra Calcio Napoli ed Union Berlino ha complicato più di quanto possa apparire dalla classifica il cammino degli azzurri verso gli ottavi di finale di Champions League. A due giornate dalla fine della fase a gironi, infatti, gli uomini di Rudi Garcia hanno 4 punti di vantaggio rispetto al Braga terzo, che nella prossima giornata ospiterà i tedeschi ultimi in classifica.

Qualificazione ottavi di Champions League, tutte le combinazioni per evitare lo psicodramma Napoli

Se i portoghesi dovessero vincere, ed il Napoli dovesse invece uscire al massimo con un pari dal Bernabeu, all’ultima giornata si potrebbe verificare un vero e proprio psicodramma. I campioni d’Italia in carica giocherebbero l’ultima partita contro il Braga con l’obbligo di non perdere, e tutta la tensione che ne deriverebbe. In caso di vittoria ospite a Napoli, adieu Champions.

Gli azzurri si qualificano agli ottavi al fischio finale di Real Madrid-Napoli se:

L’Union Berlino vince a Braga . In quel caso, il Napoli potrebbe anche perdere contro il Real, ma manterrebbe 3 punti di vantaggio sui tedeschi e si qualificherebbe in virtù degli scontri diretti a favore. La classifica reciterebbe: Real Madrid 15, Napoli 7, Union Berlino 4, Braga 3. Gli azzurri potrebbero anche perdere all’ultima giornata.

. In quel caso, il Napoli potrebbe anche perdere contro il Real, ma manterrebbe 3 punti di vantaggio sui tedeschi e si qualificherebbe in virtù degli scontri diretti a favore. La classifica reciterebbe: Real Madrid 15, Napoli 7, Union Berlino 4, Braga 3. Gli azzurri potrebbero anche perdere all’ultima giornata. Il Napoli vince a Madrid. In quel caso, gli azzurri manterrebbero matematicamente almeno 3 punti di vantaggio sull’Union (se dovesse vincere), o i 4 sul Braga (se dovesse vincere).

In quel caso, gli azzurri manterrebbero matematicamente almeno 3 punti di vantaggio sull’Union (se dovesse vincere), o i 4 sul Braga (se dovesse vincere). Real Madrid-Napoli e Braga-Union Berlino finiscono con due pareggi. In quel caso, il Napoli manterrebbe invariato il distacco di 4 punti dal Braga, qualificandosi matematicamente già alla penultima giornata.

Criteri di qualificazione agli ottavi in caso di arrivo a pari punti

Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti Miglior differenza reti negli scontri diretti Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti Differenza reti totale Maggior numero di goal segnati complessivamente Maggior numero di goal segnati in trasferta Maggior numero di vittorie all’interno del girone Maggior numero di vittorie in trasferta all’interno del girone Condotta in base ai cartellini ricevuti Coefficiente UEFA

La situazione provvisoria del girone C di UEFA Champions League dopo le prime tre giornate disputate.

La classifica del Girone C di UEFA Champions League

Gruppo C

Real Madrid Club de Fútbol 12

Società Sportiva Calcio Napoli 7

Sporting Clube de Braga 3

Fußballclub Union Berlin 1

Il calendario completo del Girone C di UEFA Champions League

Prima giornata

Sporting Clube de Braga-Società Sportiva Calcio Napoli 1-2

Real Madrid Club de Fútbol-Fußballclub Union Berlin 1-0

Seconda giornata

Fußballclub Union Berlin-Sporting Clube de Braga 2-3

Società Sportiva Calcio Napoli-Real Madrid Club de Fútbol 2-3

Terza giornata 24.10.2023

Fußballclub Union Berlin-Società Sportiva Calcio Napoli 0-1

Sporting Clube de Braga-Real Madrid Club de Fútbol 1-2

Quarta giornata 8.11.2023

Società Sportiva Calcio Napoli-Fußballclub Union Berlin 1-1

Real Madrid Club de Fútbol-Sporting Clube de Braga 3-0

Quinta giornata 29.11.2023

Real Madrid Club de Fútbol-Società Sportiva Calcio Napoli

Sporting Clube de Braga-Fußballclub Union Berlin

Sesta giornata 12.12.2023

Società Sportiva Calcio Napoli-Sporting Clube de Braga

Fußballclub Union Berlin-Real Madrid Club de Fútbol

Quando si giocano le partite della fase a gironi 2023/24 di Champions League?

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Quando inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League 2023/24?

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024

Quando sono i sorteggi della Champions League 2023/24?

Turno preliminare: 13 giugno 2023

Primo turno di qualificazione: 20 giugno 2023

Secondo turno di qualificazione: 21 giugno 2023

Terzo turno di qualificazione: 24 luglio 2023

Spareggi: 7 agosto 2023

Fase a gironi: 31 agosto 2023

Ottavi: 18 dicembre 2023

Quarti di finale e semifinali: 15 marzo 2024

Dove si giocherà la finale di Champions League 2024?

L’edizione 2023/24 di UEFA Champions League si concluderà a Londra nello stadio di Wembley. L’evento più importante della massima competizione europea per club torna nello stadio di Londra per l’ottava volta (record), e la terza nell’era della UEFA Champions League dopo le finali del 2011 e 2013.