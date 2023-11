UFFICIALE/ Mazzarri è l’allenatore del Napoli, ADL su Twitter: “Bentornato Walter!”

Walter Mazzarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Calcio Napoli: l’ufficialità è stata data dal presidente Aurelio De Laurentiis in persona con un post su Twitter. Bentornato Walter!, con queste due parole il patron azzurro saluta il tecnico azzurro che appena dieci anni fa si allontanava dall’ombra del Vesuvio per intraprendere nuove avventure.

Walter Mazzarri è il nuovo allenatore del Napoli

Walter Mazzarri torna a guidare il Napoli dunque, dopo le quattro stagioni esaltanti che hanno proiettato i partenopei nei piani alti della Serie A e nel calcio che conta europeo. Un percorso cominciato dal tecnico toscano e culminato con lo scudetto vinto la scorsa con un altro toscano in panchina, quel Luciano Spalletti che Walter ha il compito, adesso, di non far più rimpiangere.

Bentornato Walter! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 14, 2023

L’esonero di Rudi Garcia

Contestualmente la SSC Napoli ha pubblicato sul proprio sito il comunicato ufficiale di esonero di Rudi Garcia: “La Società Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Rudi Garcia. A lui e al suo staff il ringraziamento per la collaborazione resa fino a oggi” – si legge.