Olivera, mano al collo con Messi a causa di un gesto osceno: cosa è successo

Leo Messi ha messo la mano al collo di Olivera. Animi accesi ieri durante la partita tra Argentina ed Uruguay, vinta dai secondi per due reti a zero, in cui il terzino del Calcio Napoli ad un certo punto si è trovato addosso diversi calciatori avversari, tra cui il loro capitano che gli ha addirittura messo le mani addosso. Il tutto .è successo a causa di un gesto di Mathìas Olivera che è stato ben poco gradito.

Argentina-Uruguay, Messi mette una mano al collo di Olivera: cosa è successo

Pausa delle nazionali e periodo delicatissimo per tutti i calciatori impegnati in vista delle corrispettive qualificazioni. E in Sudamerica andava in scena un caldissimo Argentina-Uruguay, finito 0-2 per gli ospiti con gol di Ronald Araujo e Darwin Nunez nel finale di partita. Il match come sempre si è contraddistinto per il furore agonistico, tra risse e cartellini. Una in particolare ha fatto scalpore, quella dove il protagonista è stato il laterale del Napoli, Mathías Olivera.

Il gesto osceno di Olivera e la reazione di Messi

Sul risultato di 0-1, la partita ha visto i maggiori protagonisti incattivirsi. Contrasti e risse e tanto lavoro per il direttore di gara ed i suoi assistenti. Nella ripresa, dopo l’ennesimo fischio arbitrale si è scatenato l’ennesimo parapiglia in cui si è reso protagonista l’esterno del Napoli, Mathías Olivera. Il difensore si è reso protagonista di un faccia a faccia con l’ex Udinese, Rodrigo De Paul provocandolo con un gesto osceno, non proprio consentito su un campo da calcio. Notato da altri argentini, il laterale si è trovato un gruppo di calciatori che lo hanno attaccato, tra cui Leo Messi. La Pulce infastidita dall’episodio ha affrontato Olivera faccia a faccia e gli ha messo le mani al collo urlandogli una frase. L’arbitro alla fine del parapiglia ha solo ammonito alcuni calciatori senza espellere nessuno.

Messi: “I giovani devo imparare cos’è il rispetto”

Proprio Leo Messi nel post partita è ritornato sull’episodio con la stampa ed ha spiegato che: “Preferisco non parlare del gesto. Però questi giovani devono imparare a capire cosa sia il rispetto per i più grandi. Queste partite lo so, sono spesso intense, sia in campo che fuori. Ma devono capire cosa sia il rispetto, senza quello non puoi giocare. Questi giovani hanno ancora tanto da imparare e questo è l’episodio che lo fa capire. Del resto, ripeto, non ne voglio parlare, deve essere una lezione per questi ragazzi”.