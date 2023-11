Real Madrid-Napoli 4-2, gli azzurri crollano solo nel finale: qualificazione rimandata

Peccato. Il Napoli passa in vantaggio al Bernabeu dopo 9′, subisce la rimonta dei blancos, trova il pareggio con Anguissa ad inizio ripresa, domina per gran parte del secondo tempo, ma alla fine crolla. Ci pensano Nico Paz e Joselu negli ultimi 10 minuti di gioco a spegnere i sogni di gloria degli azzurri, che escono tra gli applausi degli oltre 5 mila tifosi partenopei presenti. Per la qualificazione agli ottavi di finale se ne riparlerà contro il Braga all’ultima giornata: basterà pareggiare o perdere al massimo 0-1.

FINE PARTITA

94′ – GOL DEL REAL MADRID – Joselu la chiude in contropiede.

– la chiude in contropiede. 90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

90′ – Ammonito per simulazione Cajuste: eccessivo.

88′ – Doppio cambio anche per il Real: fuori Mendy e Rodrygo, dentro Vasquez e Nacho.

87′ – Doppio cambio nel Napoli: fuori Lobotka e Juan Jesus, dentro Zanoli e Raspadori.

84′ – GOL DEL REAL MADRID – Nico Paz , 19 anni, si libera troppo facilmente di Cajuste e calcia da fuori area: Meret non è perfetto, Madrid in vantaggio.

– , 19 anni, si libera troppo facilmente di Cajuste e calcia da fuori area: Meret non è perfetto, Madrid in vantaggio. 79′ – Miracoloso Meret su Bellingham lanciato a rete!

78′ – Cambia Mazzarri: fuori Politano, dentro Cajuste. Abbraccio con il tecnico per Matteo.

78′ – Ancora Real pericoloso con Joselu in rovesciata, palla di poco alta.

76′ – Miracolo di Meret su Rudiguer, che di testa stacca in contro tempo da pochi passi.

68′ – Osimhen segna, ma è in fuorigioco.

66′ – Non ce la fa Zielinski, al suo posto Elmas.

65′ – Esce nel Real Brahim Diaz, dentro Nico Paz.

63′ – Brutto gesto di Rudiger, che rinvia la sfera e lascia la gamba alta colpendo appositamente Zielinski, che rimane a terra.

62′ – Clamorosa opportunità fallita da Joselu, che da un metro non riesce ad inquadrare la porta su cross di Mendy.

59′ – Ancora pericolosissimo il Napoli, che continua a spingere.

57′ – Cambio nel Real Madrid: fuori Ceballos, dentro Joselu.

52′ – Clamoroso contropiede non sfruttato; Anguissa ruba palla serve Kvaratskhelia, che non riesce a trovare al centro Victor Osimhen per l’intervento di Valverde.

47′ – GOL DEL NAPOLI!!! Eurogol di Frank Anguissa , che di destro batte Lunin dall’interno dell’area infilando la sfera all’incrocio!

Eurogol di , che di destro batte Lunin dall’interno dell’area infilando la sfera all’incrocio! 46′ – Batte il Real Madrid, riprende il match.

46′ – Subito in campo Victor Osimhen al posto di Simeone.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

49′ – Occasione per il Napoli, Politano al centro per Simeone, chiuso al momento del tap in vincente.

48′ – Ci prova Brahim Diaz, palla di poco alta sopra la traversa.

47′ – Conclusione di Zielinski da fuori area leggermente deviata: palla di poco alta.

45′ – Saranno 4 i minuti di recupero.

42′ – Segna l’Union Berlino a Braga e passa in vantaggio, in questo momento il Napoli sarebbe qualificato agli ottavi!

38′ – Ritmi leggermente più bassi, il Real amministra senza particolari patemi d’animo.

31′ – Bella giocata di Kvaratskhelia, che scambia con Anguissa e va al tiro dal limite, respinto. Sul contropiede dei blancos, Rodrygo serve Brahim Diaz che sfiora il palo alla destra di Meret.

24′ – Conclusione di Simeone dal limite, tiro troppo centrale, respinge con i pugni Lunin.

21′ – GOL DEL REAL MADRID : Gran cross di Alaba per Bellingham , che di testa infila Meret.

: Gran cross di Alaba per , che di testa infila Meret. 14′ – Ancora il Real Madrid pericoloso, che partita in quest’avvio!

11′ – GOL DEL REAL MADRID – Pareggio immediato, gran gol di Rodrygo .

– Pareggio immediato, gran gol di . 9′ – GOL DEL NAPOLI!!! Azzurri in vantaggio al Bernabeu! Il Cholito Simeone appoggia in rete su assist di Di Lorenzo!

Azzurri in vantaggio al Bernabeu! Il appoggia in rete su assist di Di Lorenzo! 2′ – Ci prova subito Rodrygo, blocca Meret.

1′ – Inizia la super sfida del Santiago Bernabeu, batte il Napoli.

INIZIO PARTITA

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della partita Real Madrid Club de Futbol-Società Sportiva Calcio Napoli, valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, in diretta dallo stadio Santiago Bernabeu.

LIVE| Real Madrid-Napoli, la cronaca in tempo reale dal Santiago Bernabeu

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Diaz.

A disposizione: Fran, Canizares, Nacho, Joselu, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mario Martin, Nico Paz, Gonzalo, Theo Zidane

CALCIO NAPOLI (4-3-3):Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

A disposizione: Contini, Gollini, Elmas, Osimhen, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori