Offerta faraonica degli arabi per Matteo Politano: le cifre

Presunta offerta araba per Matteo Politano

Matteo Politano sarebbe tentato dalle sirene arabe dell’Al-Shabab. La formazione saudita della capitale Riad avrebbe offerto uno stipendio da 7 milioni di euro l’anno, una cifra nettamente più alta di quella che percepisce attualmente nel Napoli, ovvero circa 2,2 milioni di euro a stagione.

Gli arabi su Matteo Politano

Il contratto di Matteo Politano è in scadenza nel 2025. L’ala destra del Calcio Napoli, l’unico calciatore che sta mostrando un buon rendimento in una stagione di flessione generale rispetto alla fantastica annata dello Scudetto, è dunque legata agli azzurri per un altro anno e mezzo, ma potrebbe liberarsi qualora decida anche egli di cedere alla lusinghe arabe. La società di Aurelio De Laurentiis d’altra parte non rischierebbe di tenersi in casa una persona scontenta, sempre ammesso che le voci di un’offerta siano fondate.

Nei prossimi giorni l’incontro con il Napoli

A riferire l’indiscrezione è stato infatti l’esperto di mercato Nicolò Schira che ha scritto su Twitter: “L’Al Shabab spinge per cercare di convincere Matteo Politano a lasciare Napoli e firmare per loro. Attesi nuovi colloqui nei prossimi giorni con il Napoli e l’agente dell’esterno”.

De Laurentiis non vuole scontenti

Sempre secondo da quanto emerge da voci ed indiscrezioni, sarebbero diversi i calciatori del Napoli che vorrebbero un ritocco dell’ingaggio. Il patron azzurro probabilmente non può accontentare tutti, in particolar modo quei giocatori che secondo De Laurentiis sarebbero nella fase calante della carriera. È emblematica la situazione di Zielinski, ragazzo del 1994, protagonista assoluto non solo dello Scudetto ma anche delle stagioni precedenti. Lo stesso Politano è un classe 1993.