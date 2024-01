Il calendario del Napoli fino alla prossima sosta: gli azzurri si giocano tutto in due mesi

Il Napoli si appresta a disputare un vero e proprio tour de force, che porterà la squadra di Mazzarri a disputare 13 o 14 (a seconda dell’evenutale qualificazione alla finalissima di Supercoppa Italiana) partite distribuite nei prossimi due mesi, fino alla prossima sosta per le nazionali in programma a metà marzo.

Dopo la partita con la Salernitana, gli azzurri voleranno in Arabia Saudita per disputare la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina (18 gennaio, l’eventuale finale è in programma il 22). Al rientro in Italia, Di Lorenzo e compagni giocheranno contro Lazio (all’Olimpico), Verona, Milan (a San Siro) e Genoa, prima di ospitare al Maradona il Barcellona per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Quello sarà un altro crocevia stagionale e non solo per il club di De Laurentiis: se il Napoli dovesse riuscire ad ottenere il passaggio del turno, infatti, si qualificherebbe quasi certamente al Mondiale per Club americano in programma tra giugno e luglio del 2025.

Tra l’andata e il ritorno contro i catalani (previsto per il 12 marzo), i partenopei giocheranno altre 4 partite di campionato: le prime due in trasferta sui campi di Cagliari e Sassuolo, le altre due a Fuorigrotta. Ironia della sorte, i Mazzarri boys se la vedranno in sequenza con le due squadre di Torino: prima la Juve di Allegri, poi i granata di Juric.

L’ultima gara in programma prima della sosta sarà la super sfida del Meazza contro i nerazzurri di Inzaghi, attualmente primi in classifica.

Il calendario della SSC Napoli fino alla prossima sosta di marzo 2024

Serie A| Napoli-Salernitana (13 gennaio)

Supercoppa Italiana| Napoli-Fiorentina (18 gennaio)

Supercoppa Italiana| Finale (22 gennaio)

Serie A| Lazio-Napoli (28 gennaio)

Serie A| Napoli-Verona (4 febbraio)

Serie A| Milan-Napoli (11 febbraio)

Serie A| Napoli-Genoa (17 febbraio)

Champions League| Napoli-Barcellona (21 febbraio)

Serie A| Cagliari-Napoli (25 febbraio)

Serie A| Sassuolo-Napoli (28 febbraio)

Serie A| Napoli-Juventus (3 marzo)

Serie A| Napoli-Torino (10 marzo)

Champions League| Barcellona-Napoli (12 marzo)

Serie A| Inter-Napoli (17 marzo)