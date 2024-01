Supercoppa, è il giorno della semifinale: le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina

È finalmente arrivato il giorno della tanto attesa semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Fiorentina. In programma questa sera a Riyadh, in Arabia Saudita, con calcio d’inizio alle ore 20 italiane, la sfida tra azzurri e viola decreterà la prima finalista che lunedì prossimo allo stesso orario contenderà il trofeo alla vincente di Inter-Lazio, prevista per domani sera allo stesso orario.

Tutto pronto per Napoli-Fiorentina: le scelte di Mazzarri e Italiano

Walter Mazzarri ha un bel po’ di gatte da pelare, viste le contemporanee assenze di Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa, oltre a quelle degli infortunati Olivera, Meret e Demme. Il tecnico di San Vincenzo sembra però aver recuperato in extremis Zielinski e Cajuste, che dovrebbero dunque partire titolari. In alternativa scalpita Gaetano, che certamente subentrerà viste le condizioni fisiche non ottimali dei due.

Davanti il tridente dovrebbe essere quello composto da Politano, Kvaratskhelia e Raspadori, con il Cholito Simeone pronto ad entrare a partita in corso. In difesa nessuna sorpresa: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui comporranno la classica linea a quattro.

Napoli-Fiorentina, le probabili formazioni

CALCIO NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano.