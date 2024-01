Castel Volturno, prima seduta di allenamento per Traorè e Ngonge

Dopo la finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18).

Report allenamento SSC Napoli: primo allenamento per Traorè e Ngonge a Castel Volturno

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione attraverso un circuito ad ostacoli. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Meret ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Natan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo. Primo giorno di allenamento all’SSCN Konami Training Center per Traorè e Ngonge.

Il calendario della SSC Napoli fino alla prossima sosta di marzo 2024

Il Napoli di Walter Mazzarri è atteso da un vero e proprio tour de force fino alla prossima sosta prevista a marzo. Questo il calendario degli azzurri nel dettaglio:

Serie A| Lazio-Napoli (28 gennaio)

Serie A| Napoli-Verona (4 febbraio)

Serie A| Milan-Napoli (11 febbraio)

Serie A| Napoli-Genoa (17 febbraio)

Champions League| Napoli-Barcellona (21 febbraio)

Serie A| Cagliari-Napoli (25 febbraio)

Serie A| Sassuolo-Napoli (28 febbraio)

Serie A| Napoli-Juventus (3 marzo)

Serie A| Napoli-Torino (10 marzo)

Champions League| Barcellona-Napoli (12 marzo)

Serie A| Inter-Napoli (17 marzo)