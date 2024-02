FOCUS/ Mazzarri vs Garcia, il bilancio dopo 16 partite: tutti i dati del naufragio azzurro

Con la sconfitta contro il Milan di ieri sera, Walter Mazzarri ha pareggiato il numero di partite sulla panchina del Napoli del suo predecessore Rudi Garcia. Con le dovute differenze relative al numero di competizioni disputate (4 dal tecnico toscano, 2 da quello francese) e la caratura differente degli avversari affrontati, la bilancia pende clamorosamente nei confronti del primo tecnico della stagione azzurra.

Garcia è infatti stato esonerato dopo 16 partite, delle quali 8 vinte (6 in campionato, 2 in Champions), 4 pareggiate (1 in Europa) e 4 perse (3 in Serie A). 30 i gol fatti, 18 quelli subiti, 5 clean sheet e 10 partite con almeno 2 gol fatti.

Mazzarri fino ad ora ha collezionato nello stesso numero di gare solo 6 vittorie, a fronte di 2 pareggi e ben 8 sconfitte. I gol fatti sono esattamente la metà di quelli fatti con il suo predecessore alla guida della squadra (15) e i gol subiti 5 in più (23).

Dividendo le avversarie affrontate in 3 fasce, Garcia ha affrontato 9 partite contro squadre di terza (Frosinone, Sassuolo, Genoa, Lecce, Verona, Union Berlino due volte, Salernitana, Union Berlino, Empoli), 4 contro club di seconda (Bologna, Udinese, Fiorentina, Braga), e solo 3 contro squadre top (Lazio, Real Madrid, Milan).

Diametralmente opposta la situazione che invece ha visto fino ad ora Mazzarri protagonista: sono solo 5 le avversarie di terza fascia affrontate (Cagliari, Frosinone, Monza, Salernitana, Verona), 4 quelle di seconda (Atalanta, Braga, Torino, Fiorentina) e ben 7 le partite contro squadre di prima fascia (Real Madrid, Inter due volte, Juventus, Roma, Lazio, Milan).

Mazzarri vs Garcia: i due tecnici a confronto

Dopo 16 partite disputate

Vittorie Garcia: 8

Vittorie Mazzarri: 6

Pareggi Garcia: 4

Pareggi Mazzarri: 2

Sconfitte Garcia: 4

Sconfitte Mazzarri: 8

Gol fatti Garcia: 30

Gol fatti Mazzarri: 15

Gol subiti Garcia: 18

Gol subiti Mazzarri: 23

Clean sheet Garcia: 5

Clean sheet Mazzarri: 4

Partite senza segnare Garcia: 2

Partite senza segnare Mazzarri: 9

Partite con almeno 2 gol fatti Garcia: 10

Partite con almeno 2 gol fatti Mazzarri: 7

Partite con almeno 2 gol subiti Garcia: 5

Partite con almeno 2 gol subiti Mazzarri: 5

Avversarie I fascia Garcia: 3

Avversarie I fascia Mazzarri: 7

Avversarie II fascia Garcia: 4

Avversarie II fascia Mazzarri: 4

Avversarie III fascia Garcia: 9

Avversarie III fascia Mazzarri: 5

Le 16 partite di Walter Mazzarri

11 SERIE A (4 V, 2 P, 5 S)

2 CHAMPIONS LEAGUE (1 V, 1 S)

2 SUPERCOPPA (1 V, 1 S)

1 COPPA ITALIA (1 S)

6 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte

15 gol fatti, 23 gol subiti

4 clean sheet

9 partite senza segnare

7 partite con almeno 2 gol fatti

5 partite con almeno 2 gol subiti

Milan-Napoli 1-0 (SERIE A)

Napoli-Verona 2-1 (SERIE A)

Lazio-Napoli 0-0 (SERIE A)

Napoli-Inter 0-1 (SUPERCOPPA)

Napoli-Fiorentina 3-0 (SUPERCOPPA)

Napoli-Salernitana 2-1 (SERIE A)

Torino-Napoli 3-0 (SERIE A)

Napoli-Monza 0-0 (SERIE A)

Roma-Napoli 2-0 (SERIE A)

Napoli-Frosinone 0-4 (COPPA ITALIA)

Napoli-Cagliari 2-1 (SERIE A)

Napoli-Braga 2-0 (CHAMPIONS LEAGUE)

Juventus-Napoli 1-0 (SERIE A)

Napoli-Inter 0-3 (SERIE A)

Real Madrid-Napoli 4-2 (CHAMPIONS LEAGUE)

Atalanta-Napoli 1-2 (SERIE A)

Le 16 partite di Rudi Garcia

12 SERIE A (6 V, 3 P, 3 S)

4 CHAMPIONS LEAGUE (2 V, 1 P, 1 S)

8 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte

30 gol fatti, 18 subiti

5 clean sheet

2 partite senza segnare

10 partite con almeno 2 gol fatti

5 partite con almeno 2 gol subiti

Napoli-Empoli 0-1 (SERIE A)

Napoli-Union Berlino 1-1 (CHAMPIONS LEAGUE)

Salernitana-Napoli 0-2 (SERIE A)

Napoli-Milan 2-2 (SERIE A)

Union Berlino-Napoli 0-1 (CHAMPIONS LEAGUE)

Verona-Napoli 1-3 (SERIE A)

Napoli-Fiorentina 1-3 (SERIE A)

Napoli-Real Madrid 2-3 (CHAMPIONS LEAGUE)

Lecce-Napoli 0-4 (SERIE A)

Napoli-Udinese 4-1 (SERIE A)

Bologna-Napoli 0-0 (SERIE A)

Braga-Napoli 1-2 (CHAMPIONS LEAGUE)

Genoa-Napoli 2-2 (SERIE A)

Napoli-Lazio 1-2 (SERIE A)

Napoli-Sassuolo 2-0 (SERIE A)

Frosinone-Napoli 1-3 (SERIE A)