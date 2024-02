Juan Jesus limita i commenti su Instagram: valanga di insulti da parte di (pseudo) tifosi

Juan Jesus costretto a disattivare i commenti ai post sul suo profilo Instagram a causa degli insulti che sta ricevendo. Il difensore del Calcio Napoli, dopo l’errore clamoroso che ha consentito al Cagliari di pareggiare a 30 secondi dal termine della partita, è stato bersagliato sul social da alcuni tifosi azzurri che gli hanno rivolto frasi ingiuriose e volgari.

Valanga di insulti su Juan Jesus

Un comportamento inaccettabile quello di queste persone, relativamente pochi individui che però proiettano la propria infamia su oltre tre milioni di tifosi in Italia. È bene distinguere il comportamento soggettivo da quello collettivo, eppure alla fine viene messa in discussione l’immagine complessiva del tifo partenopeo. In particolar modo perché, specialmente una certa stampa (dominante) di determinate zone d’Italia e di precise preferenze calcistiche, non aspetta altro che un passo falso per montare la bufera, facendo passare in secondo piano scandali, inchieste andate in onda in televisione e cori razzisti.

La tifoseria napoletana condanna l’episodio

La stragrande maggioranza della tifoseria napoletana, pur criticando la prestazione della squadra e dei singoli (oltre all’errore di Juan Jesus ricordiamo la scarsa lucidità di Politano e Simeone che non hanno fatto scelte idonee a chiudere la partita) è compatta nel condannare la valanga di insulti destinata al difensore. È bene mettere in risalto questo aspetto, fermo restando la leggerezza inaccettabile messa in campo da alcuni calciatori.