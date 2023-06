Il presidente della Nazionale del Regno delle Due Sicilie ha rilasciato un’intervista alla redazione di Vesuviolive. Massimo Amitrano ha raccontato ai nostri microfoni l’importante progetto che porta avanti con orgoglio e passione da anni, affrontando dagli albori il percorso intrapreso che ha portato la sua squadra a giocarsi la qualificazione ai campionati del mondo per federazioni indipendenti organizzato dalla CONIFA (Confederation of Independent Football Associations), federazione internazionale di calcio fondata nel 2013 alla quale sono affiliate squadre che rappresentano le nazioni, le dipendenze, gli Stati senza un riconoscimento internazionale, le minoranze etniche, i popoli senza Stato, le regioni e le micronazioni non affiliate alla FIFA.

Intervista a Massimo Amitrano, presidente della Nazionale del Regno delle Due Sicilie

Quello della Nazionale del Regno delle due Sicilie è un progetto ambizioso e basato su valori di solidarietà ed inclusione che vuole raccontare con orgoglio il senso di appartenenza alla nostra terra, partendo dalla storia che ha caratterizzato il Sud Italia fino all’Unità del 1861, per proporre in giro per il mondo un messaggio basato sull’identità multiculturale propria delle sette regioni meridionali unite sotto lo stesso vessillo.

Massimo Amitrano è uomo appassionato e di sani principi, con progetti importanti che sta portando avanti da quando ha incontrato per puro caso i vertici della CONIFA: da quel momento ha intrapreso un percorso encomiabile, volto alla diffusione di un messaggio di uguaglianza. Il calcio è una livella sociale e culturale che la Nazionale del Regno delle due Sicilie ha la missione di portare in giro per il mondo dando voce a chi voce non ha.

La squadra partirà domani 30 giugno 2023 per la Transilvania, dove affronterà per le qualificazioni ai prossimi mondiali in programma in Messico nell’estate del 2024. Le avversarie saranno due: i padroni di casa dello Szlekely Land, e la Chameria, nazionale che fa riferimento alla storica regione greca dell’Epiro, nell’Albania meridionale. A vestire la fascia di capitano ci sarà Nicola Mora, che nel Calcio Napoli ha giocato per tre stagioni tra serie B e C1.