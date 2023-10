Oggi si terrà una partita molto attesa delle qualificazioni europee di calcio, che vedrà scontrarsi l’Olanda e la Francia. Se desideri seguire questo emozionante incontro, sia in televisione che in streaming online, ecco alcune opzioni per farlo.

Dove vedere Olanda-Francia in tv e streaming gratis

Iniziamo con la trasmissione televisiva. In Italia, i diritti di trasmissione delle qualificazioni appartengono a Sky, quindi la partita sarà trasmessa sui canali appartenenti al gruppo Sky Sport. In particolare, la sfida tra Olanda e Francia sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203) a partire dalle ore 20:45.

Se sei abbonato a Sky, potrai seguire la partita comodamente da casa tua, sintonizzandoti su Sky Sport Football. Gli abbonati potranno anche usufruire del servizio di streaming offerto da Sky Go, che consente di guardare i programmi Sky su dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer.

Nel caso in cui tu non sia abbonato a Sky, esiste comunque un’opzione gratuita per lo streaming online. Infatti, puoi visitare il sito ufficiale di Rai Play (www.raiplay.it) e accedere alla sezione dedicata al calcio. Qui potrai trovare in diretta streaming la partita Olanda-Francia gratuitamente. Ricorda però che Rai Play potrebbe richiedere la registrazione gratuita al loro servizio per accedere al contenuto.

Inoltre, puoi considerare anche altri servizi di streaming gratuiti che potrebbero trasmettere la partita, come TV8, che ha ottenuto alcuni diritti di trasmissione per le qualificazioni. Controlla il palinsesto di TV8 per verificare se trasmetteranno la partita Olanda-Francia.

Ricorda che, nel caso in cui tu decida di utilizzare uno dei servizi di streaming gratuiti, potresti affrontare problemi di qualità video o buffering, a causa del sovraccarico dei server durante eventi sportivi molto seguiti. Quindi, assicurati di avere una connessione internet stabile e veloce per goderti al meglio la partita.

In conclusione, se desideri seguire la partita di qualificazioni europee Olanda-Francia in tv, potrai farlo sintonizzandoti su Sky Sport Football, se sei abbonato a Sky. In alternativa, puoi accedere al servizio di streaming gratuito offerto da Rai Play o verificare se TV8 trasmetterà l’incontro. Buon divertimento!