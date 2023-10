Oggi, 14 ottobre 2023, si giocherà la partita di qualificazione ai campionati europei di calcio tra l’Irlanda del Nord e San Marino. Questa partita sicuramente suscita l’interesse dei tifosi delle due squadre e gli appassionati di calcio in generale. Se si desidera seguire l’incontro comodamente da casa, sia in TV che in streaming, Sky offre una soluzione ideale per i suoi abbonati.

Dove vedere Irlanda del Nord-San Marino in tv e streaming gratis

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa su Sky Sport Calcio, canale dedicato al calcio di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi su tale canale per vedere l’incontro in diretta e godersi il magico mondo del calcio dal comfort del proprio salotto.

Se, invece, si desidera un’opzione di streaming, Sky mette a disposizione dei suoi abbonati anche la piattaforma Sky Go. Grazie a Sky Go, è possibile guardare la partita live dal proprio dispositivi quali smartphone, tablet o computer. Basta semplicemente accedere all’app o al sito di Sky Go con le proprie credenziali e si potrà seguire comodamente la partita ovunque ci si trovi.

Quindi, se siete appassionati di calcio e volete seguire la partita di qualificazione ai campionati europei di calcio tra l’Irlanda del Nord e San Marino, potete farlo in TV su Sky Sport Calcio o tramite lo streaming su Sky Go. In entrambi i casi, Sky offre un servizio completo e di qualità per non perdere nemmeno un minuto di questa avvincente sfida.