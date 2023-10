Il tabellino della partita di UEFA Champions League Celtic-Atletico Madrid 2-2, valida per la terza giornata della fase a gironi.

Celtic-Atletico Madrid 2-2, il tabellino della partita

CELTIC: Hart J., Johnston A., Carter-Vickers C., Scales L., Taylor G., O’Riley M., McGregor C., Hatate R. (dal 7′ pt Bernardo P.), Maeda D., Furuhashi K. (dal 35′ st Forrest J.), Palma L. (dal 17′ st Phillips N.). A disposizione: Bain S., Morrison J., Iwata T., Johnston M., Lagerbielke G., Oh Hyeon-Gyu, Ralston A., Turnbull D., Yang Hyun-Jun Allenatore: Rodgers B..

ATL. MADRID: Oblak J., Molina N., Savic S., Witsel A., Hermoso M., de Paul R., Koke, Niguez S. (dal 1′ st Riquelme R.), Galan J. (dal 1′ st Llorente M.), Griezmann A., Morata A. (dal 28′ st Correa A.). A disposizione: Gomis A., Grbic I.Azpilicueta C., Barrios P., Soyuncu C. Allenatore: Simeone D..

Reti: al 4′ pt Furuhashi K. (Celtic) , al 28′ pt Palma L. (Celtic), al 25′ pt Griezmann A. (Atl. Madrid) , al 8′ st Morata A. (Atl. Madrid) .

Ammonizioni: al 30′ pt Carter-Vickers C. (Celtic), al 6′ st Palma L. (Celtic), al 14′ st Taylor G. (Celtic) al 34′ pt de Paul R. (Atl. Madrid), al 38′ pt Galan J. (Atl. Madrid), al 45’+4 pt Molina N. (Atl. Madrid), al 37′ st Savic S. (Atl. Madrid).

Espulsioni: al 37′ st de Paul R. (Atl. Madrid).

Rigori sbagliati: al 25′ pt Griezmann A. (Atl. Madrid).

UEFA Champions League, terza giornata: il programma, le partite, i tabellini dove vederle in tv e streaming, Sky, Amazon Prime Video, Mediaset

Martedì 24 ottobre

Galatasaray-Bayern Monaco 1-3, il tabellino della partita

Inter-Salisburgo 2-1, il tabellino della partita

Benfica-Real Sociedad 0-1, il tabellino della partita

Braga-Real Madrid 1-2, il tabellino della partita

Manchester United-Copenhagen 1-0, il tabellino della partita

Lens-PSV Eindhoven 1-1, il tabellino della partita

Siviglia-Arsenal 1-2, il tabellino della partita

Union Berlino-Napoli 0-1, il tabellino della partita

Mercoledì 25 ottobre

Barcellona-Shakhtar 2-1, il tabellino della partita

Feyenoord-Lazio 3-1, il tabellino della partita

Anversa-Porto 1-4, il tabellino della partita

Newcastle-Borussia Dortmund 0-1, il tabellino della partita

Paris Saint Germain-Milan 3-0, il tabellino della partita

Lipsia-Stella Rossa 3-1, il tabellino della partita

Young Boys-Manchester City 1-3, il tabellino della partita