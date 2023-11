Napoli-Sassuolo, dove seguire la partita di calcio femminile in Serie A Femminile in TV e in streaming, anche su DAZN

È un’emozionante giornata per gli appassionati di calcio femminile, in quanto si svolgerà la partita di Serie A Femminile tra Napoli e Sassuolo. Se siete interessati a seguire il match dal vivo, sia in TV che in streaming, siete nel posto giusto. Vediamo insieme le opzioni disponibili.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita Napoli-Sassuolo sarà trasmessa su SportItalia, il canale dedicato allo sport presente su diverse piattaforme televisive. Quindi, assicuratevi di controllare la vostra guida TV per trovare il canale corretto.

Dove vedere Napoli-Sassuolo Serie A Femminile in tv e streaming gratis

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, esiste un’opzione molto popolare tra gli appassionati di calcio: DAZN. Il servizio di streaming offre la possibilità di guardare numerosi eventi sportivi, tra cui la Serie A Femminile. DAZN si può utilizzare su diverse piattaforme, come smartphone, tablet, PC e Smart TV. È necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale per accedere al servizio, ma la vasta gamma di eventi sportivi disponibili lo rende un investimento interessante per gli amanti del calcio femminile.

Una volta che avrete selezionato l’opzione preferita per guardare la partita, non vi resta che prepararvi a godervi il calcio femminile di altissimo livello offerto da Napoli e Sassuolo. Entrambe le squadre vantano giocatrici di talento e stili di gioco unici, il che rende questa partita un appuntamento da non perdere per gli appassionati del calcio femminile.

Ricordate, dunque, di sintonizzarvi su SportItalia o di collegarvi a DAZN per vivere l’emozione di Napoli-Sassuolo in diretta, oggi domenica 5 novembre 2023. Che vinca il migliore!