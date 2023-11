Domenica 5 novembre 2023 sarà una giornata ricca di emozionanti sfide calcistiche e una di queste è Monaco-Brest, valido per il campionato di Ligue 1. Se non hai la possibilità di assistere alla partita di persona allo Stade Louis II, non preoccuparti, ci sono diverse opzioni per poterla seguire comodamente da casa sia in televisione che in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita Monaco-Brest sarà trasmessa su Sky Sport. Questo canale è disponibile per gli abbonati Sky e potrai vedere il match sul canale dedicato al calcio, solitamente il numero 251. Sky Sport è una delle piattaforme televisive più popolari per gli appassionati di calcio e offre una copertura completa di molti campionati e competizioni internazionali.

Se sei un abbonato Sky, non dovrai fare altro che accendere la televisione e sintonizzarti su Sky Sport per goderti la partita Monaco-Brest. Assicurati di controllare la guida televisiva per l’orario preciso di inizio della partita in base alla tua zona.

DIRETTA/ Monaco-Brest: LIVE streaming, dove vederla in tv

Per quanto riguarda lo streaming, Sky offre anche il servizio di streaming online per i suoi abbonati chiamato Sky Go. Attraverso questa piattaforma, potrai seguire la partita in diretta sul tuo dispositivo preferito, come computer, tablet o smartphone. Basta accedere al sito o all’app di Sky Go con le tue credenziali di abbonamento Sky per accedere al contenuto in streaming.

Oltre a Sky Sport, potrebbe essere possibile seguire la partita Monaco-Brest su altre piattaforme di streaming, come DAZN o Eurosport Player. Questi servizi richiedono un abbonamento separato, ma possono offrire una vasta copertura di partite di calcio internazionali e diversi campionati.

Ora che conosci le diverse opzioni per vedere la partita Monaco-Brest in tv e in streaming, non ti resta che prepararti per goderti uno dei migliori spettacoli sportivi. Fatti comodo sul divano, prepara dei gustosi snack e lasciati coinvolgere dall’emozione del calcio di Ligue 1. Che vinca il migliore!