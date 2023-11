Dove vedere la partita di calcio Parma-Sudtirol della Serie B in TV e streaming

Oggi, domenica 5 novembre 2023, si terrà uno degli incontri più attesi del campionato di Serie B: Parma-Sudtirol. Entrambe le squadre hanno dimostrato un’ottima forma nelle ultime partite e sono determinate a ottenere una vittoria per consolidare la loro posizione in classifica.

Per gli appassionati di calcio che non possono assistere alla partita direttamente allo stadio, è possibile seguire l’evento in televisione o in streaming. Di seguito, vi forniamo tutte le informazioni su dove poter guardare Parma-Sudtirol.

In TV:

La partita Parma-Sudtirol sarà trasmessa su Sky Sport, un canale televisivo dedicato al calcio. Sky Sport detiene i diritti di trasmissione della Serie B e garantisce una copertura completa delle partite del campionato. Per guardare la partita su questo canale, ti serve un abbonamento a Sky Sport.

In streaming:

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, esistono diverse opzioni disponibili:

1. Sky Go: Se possiedi un abbonamento a Sky Sport, puoi accedere a Sky Go, il servizio di streaming di Sky. Con Sky Go, puoi guardare la partita Parma-Sudtirol in streaming su smartphone, tablet o computer, semplicemente accedendo con i tuoi dettagli di login.

DIRETTA/ Parma-Sudtirol: LIVE streaming, dove vederla in tv

2. Now TV: Now TV è un servizio di streaming di Sky che permette di accedere ai contenuti di Sky senza dover sottoscrivere un abbonamento. Puoi acquistare un “ticket” per lo sport che ti permetterà di guardare la partita in streaming su Now TV.

3. Altre piattaforme di streaming: Alcune emittenti o società di streaming, come DAZN, potrebbero avere acquisito i diritti per trasmettere la partita Parma-Sudtirol. Controlla se queste piattaforme offrono la possibilità di guardare la partita e verifica eventuali costi o abbonamenti necessari.

Assicurati di avere una connessione internet stabile e veloce per evitare interruzioni durante lo streaming. Inoltre, controlla gli orari di inizio della partita per non perdere neanche un minuto di azione.

In conclusione, se non potete essere presenti allo stadio per la partita Parma-Sudtirol di Serie B, avete la possibilità di seguirla in TV attraverso Sky Sport o in streaming tramite Sky Go, Now TV o altre piattaforme di streaming sportivo. Non perdete l’occasione di tifare per la vostra squadra preferita e di godere di un’emozionante competizione calcistica. Buona visione!