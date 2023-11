Le 32 squadre partecipanti nella fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 si sfidano per il trofeo più ambito del calcio europeo. Osserviamo lo stato di forma di tutte le compagini e la loro posizione in campionato, elencando anche i risultati delle loro ultime partite.

Champions League, quarta giornata: lo stato di forma delle 32 squadre partecipanti

Anversa

Forma: VVSSSVS (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: Anversa – Genk 3-2, 04/11, First League belga

Classifica First League Belga

Prossima partita di Champions League:Porto – Anversa, 07/11, Gruppo H

Arsenal

Forma: SSVVPV

Risultato più recente: Newcastle – Arsenal 1-0, 04/11, Premier League inglese

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Arsenal – Siviglia, 08/11, Gruppo B

Atlético de Madrid

Forma: SVPVVV

Risultato più recente: Las Palmas – Atlético de Madrid 2-1, 03/11, Liga

Classifica Liga

Prossima partita di Champions League: Atlético de Madrid – Celtic, 07/11, Gruppo E

Barcellona

Forma: VSVVPV

Risultato più recente: Real Sociedad – Barcellona 0-1, 04/11, La Liga

Classifica Liga

Prossima partita di Champions League: Shakhtar Donetsk – Barcellona, 07/11, Gruppo H

Bayern Monaco

Forma: VSVVVV

Risultato più recente: Dortmund – Bayern 0-4, 04/11, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Bayern – Galatasaray, 08/11, Gruppo A

Benfica

Forma: VVPSVV

Risultato più recente: Chaves – Benfica 0-2, 04/11, Liga portoghese

Classifica Primeira Liga

Prossima partita di Champions League: Real Sociedad – Benfica, 08/11, Gruppo D

Braga

Forma: VPPSVV

Risultato più recente: Braga – Portimonense 6-1, 04/11, Liga Portoghese

Classifica Primeira Liga

Prossima partita di Champions League: Real Madrid – Braga, 08/11, Gruppo C

Celtic

Forma: VVPPVV

Risultato più recente: Ross County – Celtic 0-3, 04/11, Premiership Scozzese

Classifica Premiership Scozzese

Prossima partita di Champions League:Atlético de Madrid Celtic, 07/11, Gruppo E

Copenhagen

Forma: VVVSVP

Risultato più recente: Randers – Copenhagen 2-4, 05/11, Super League

Classifica Super League

Prossima partita di Champions League: Copenhagen – Man United, 08/11, Gruppo B

Crvena zvezda

Forma: VPSVVV

Risultato più recente: Crvena zvezda – Radnik Surdulica 3-1, 04/11, Super League Serba

Classifica Super League

Prossima partita di Champions League: Crvena zvezda – Leipzig, 07/11, Gruppo G

Borussia Dortmund

Forma: SVPVVV

Risultato più recente: Dortmund – Bayern 0-4, 04/11, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Dortmund – Newcastle, 07/11, Gruppo F

Feyenoord

Forma: VSVVVS

Risultato più recente: RKC Waalwijk – Feyenoord 1-2, 04/11, Eredivisie

Classifica Eredivisie

Prossima partita di Champions League: Lazio – Feyenoord, 07/11, Gruppo E

Galatasaray

Forma: VVSVVV

Risultato più recente: Galatasaray – Kasımpaşa 2-1, 03/11, Super League

Classifica Super League

Prossima partita di Champions League: Bayern – Galatasaray, 08/11, Gruppo A

Inter

Forma: VVVVPVV

Risultato più recente: Atalanta – Inter 1-2, 04/11, Serie A

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Salisburgo – Inter, 08/11, Gruppo D

L’Inter ha vinto 11 volte su 14 nel 2023/24, pareggiando in due occasioni e perdendo solo contro il Sassuolo a settembre.

Lazio

Forma: SVSVVV

Risultato più recente: Bologna – Lazio 1-0, 03/11, Serie A

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Lazio – Feyenoord, 07/11, Gruppo E

La striscia di tre vittorie consecutive della Lazio si è interrotta venerdì a Bologna.

Lipsia

Forma: VSVVVP

Risultato più recente: Mainz – Leipzig 0-2, 04/11, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Crvena zvezda – Leipzig, 07/11, Gruppo G

Lens

Forma: PVPPPV

Risultato più recente: Lorient – Lens 0-0, 04/11, Ligue 1

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: PSV Eindhoven – Lens, 08/11, Gruppo B

Manchester City

Forma: VVVVSV

Risultato più recente: Man City – Bornemouth 6-1, 04/11, Premier League

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Man City – Young Boys, 07/11, Gruppo G

Manchester United

Forma: VSSVVV

Risultato più recente: Fulham – Man United 0-1, 04/11, Premier League inglese

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Copenhagen – Man United, 08/11, Gruppo B

Milan

Forma: SPSSVP

Risultato più recente: Milan – Udinese 0-1, 04/11, Serie A

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Milan – Paris, 07/11, Gruppo F

Il Milan non vince da quattro partite per la prima volta da gennaio/febbraio.

Società Sportiva Calcio Napoli

Forma: VPVVPP

Risultato più recente: Salernitana – Napoli 0-2, 04/11, Serie A

Classifica Serie A

Prossima partita di Champions League: Napoli – Union Berlin, 08/11, Gruppo C

Il Calcio Napoli ha vinto solo due delle sue sei partite casalinghe in questa stagione (P1 S3), ma rimane imbattuto in otto partite in trasferta nel 2023/24 (V6 P2).

Newcastle

Forma: VPSVPV

Risultato più recente: Newcastle – Arsenal 1-0, 04/11, Premier League inglese

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Dortmund – Newcastle, 07/11, Gruppo F

Paris Saint Germain

Forma: VVVVVS

Risultato più recente: Paris – Montpellier 3-0, 03/11, Ligue 1

Classifica Ligue 1

Prossima partita di Champions League: Milan – Paris, 07/11, Gruppo FPorto

Porto

Forma: SVVVVS

Risultato più recente: Porto – Estoril 0-1, 04/11, Primeira Liga

Classifica Primeira Liga

Prossima partita di Champions League: Porto – Anversa, 07/11, Gruppo H

PSV

Forma: VVPVVP

Risultato più recente: Heracles – PSV Eindhoven 0-6, 04/11, Eredivisie

Classifica Eredivisie

Prossima partita di Champions League: PSV Eindhoven – Lens, 08/11, Gruppo B

Real Madrid

Forma: PVVPVV

Risultato più recente: Real Madrid – Rayo Vallecano 0-0, 05/11, La Liga

Classifica Liga

Prossima partita di Champions League: Real Madrid – Braga, 08/11, Gruppo C

Real Sociedad

Forma: SVPVVS

Risultato più recente: Real Sociedad – Barcellona 0-1, 04/11, La Liga

Classifica La Liga

Prossima partita di Champions League: Real Sociedad – Benfica, 08/11, Gruppo D

Salisburgo

Forma: VVVSSP

Risultato più recente: WSG Tirol – Salisburgo 0-2, 04/11, Bundesliga austriaca

Classifica Bundesliga Austriaca

Prossima partita di Champions League:Salisburgo – Inter, 08/11, Gruppo D

Siviglia

Forma: PVPSPP

Risultato più recente: Celta Vigo – Siviglia 1-1, 04/11, Liga spagnola

Classifica Liga

Prossima partita di Champions League: Arsenal – Siviglia, 08/11, Gruppo B

Shakhtar Donetsk

Forma: VVSVVS

Risultato più recente: Dynamo Kyiv – Shakhtar 0-1, 03/11, Premier League ucraina

Classifica Premier League

Prossima partita di Champions League: Shakhtar Donetsk – Barcellona, 07/11, Gruppo H

Union Berlin

Forma: SSSSSS

Risultato più recente: Union Berlin – Frankfurt 0-3, 04/11, Bundesliga

Classifica Bundesliga

Prossima partita di Champions League: Napoli – Union Berlin, 08/11, Gruppo C

Young Boys

Forma: VVPSPV

Risultato più recente: Winterthur – Young Boys 1-4, 04/11, Super League svizzera

Classifica Super League

Prossima partita di Champions League: Man City – Young Boys, 07/11, Gruppo G