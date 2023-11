Europa League, il programma: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Calcio. Si gioca oggi il quarto turno di UEFA Europa League. In campo anche le italiane Roma e Atalanta, che giocano rispettivamente sul campo dello Slavia Praga ed in casa contro lo Sturm Graz. Ai giallorossi basterà un pareggio per essere praticamente certi della qualificazione al prossimo turno, mentre i bergamaschi, pur essendo in vetta, hanno un girone più equilibrato ed avranno bisogno di una vittoria per conquistare la matematica certezza di essere ancora in Europa ad inizio del 2024.

Sky Sport e Dazn hanno entrambe i diritti per trasmettere le partite della competizione: sarà dunque possibile seguire gli incontri avendo anche solo uno degli abbonamenti alle pay tv che trasmettono i maggiori eventi calcistici in Italia. Oggi si giocheranno ben 16 partite, divise in numero uguale tra quelle che si disputeranno alle 18,45, e quelle che invece inizieranno alle 21. Il fischio d’inizio di Slavia Praga-Roma è previsto per il primo orario, mentre Atalanta-Sturm Graz è inserita nella seconda fascia.

Il programma completo delle partite di Europa League, e dove sarà possibile vederle in TV e streaming

Tutte le partite delle 18,45 e dove vederle in tv e streaming

Ore 18:45 – Ajax-Brighton (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – LASK-Royale Union SG (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – M. Haifa-Villarreal (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Qarabag-Leverkusen (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Rennes-Panathinaikos (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Servette-S. Tiraspol (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Slavia Praga-Roma (Sky Sport Uno e Sky Sport 252, Dazn)

Ore 18:45 – Tolosa-Liverpool (Sky Sport, Dazn)

Tutte le partite delle 21 e dove vederle in tv e streaming

Ore 21:00 – AEK-Marsiglia (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Atalanta-Sturm Graz (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Dazn, Tv8)

Ore 21:00 – Betis-Aris (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Friburgo-TSC (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Hacken-Molde (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Rangers-Sparta Praga (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Sporting-Rakow (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – West Ham-Olympiakos (Sky Sport, Dazn)