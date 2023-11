Conference League, il programma: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

Calcio. Si gioca oggi il quarto turno di Conference League. In campo anche l’italiana Fiorentina, impegnata sul campo dei serbi del Cukaricki. I viola si trovano a dover lottare in un girone equilibratissimo, dove addirittura tre squadre su quattro si trovano a pari punti (5). Decisiva sarà dunque la vittoria eventuale sul campo del club fanalino di coda con zero punti, battuto dagli uomini di Vincenzo Italiano nella gara d’andata giocata al Franchi addirittura per 6-0. Il calcio d’inizio è programmato per le 18,45.

Sky Sport e Dazn hanno entrambe i diritti per trasmettere le partite della competizione: sarà dunque possibile seguire gli incontri avendo anche solo uno degli abbonamenti alle pay tv che trasmettono i maggiori eventi calcistici in Italia. Oggi si giocheranno ben 16 partite, delle quali una si giocherà alle 16,30 (Astana-Ballkani), ben 8 alle 18,45, tra cui anche Cukaricki-Fiorentina, e le restanti 7 alle ore 21. Spiccano Aston Villa-Alkmaar, Slovan Bratislava-Lilla, HJK-Eintracht e Besiktas-Bodo/Glimt.

Il programma completo delle partite di Europa League, e dove sarà possibile vederle in TV e streaming

Tutte le partite delle 16,30 e delle 18,45 e dove vederle in tv e streaming

Ore 16:30 – FC Astana-FC Ballkani (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Besiktas-Bodo/Glimt (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Cukaricki-Fiorentina (Sky Sport Football 203 o Sky Sport 253, Dazn)

Ore 18:45 – Ferencvaros-Genk (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – HJK-Eintracht Francoforte (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Legia-Zrinjski (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Nordsjaelland-Trnava (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – PAOK-Aberdeen (Sky Sport, Dazn)

Ore 18:45 – Plzen-Din. Zagabria (Sky Sport, Dazn)

Tutte le partite delle 21 e dove vederle in tv e streaming

Ore 21:00 – Aston Villa-Alkmaar (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Breidablik-Gent (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Club Brugge-Lugano (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Ludogorets-Fenerbahce (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – O. Ljubljana-Klaksvik (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Slovan Bratislava-Lilla (Sky Sport, Dazn)

Ore 21:00 – Zorya-M. Tel Aviv (Sky Sport, Dazn)