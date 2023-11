Se sei un appassionato di calcio e stai cercando un modo per vedere la partita di Liga tra Atletico Bilbao e Celta Vigo in programma oggi, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti forniremo tutte le informazioni su come guardare questa partita in diretta sia in TV che in streaming.

Prima di tutto, è importante sapere che la Liga è una delle leghe di calcio più seguite al mondo, e molte emittenti televisive e piattaforme di streaming offrono la possibilità di vedere le partite in diretta.

Se sei in Italia, un’opzione per vedere la partita di Liga tra Atletico Bilbao e Celta Vigo è attraverso l’emittente sportiva DAZN. DAZN è una piattaforma di streaming che offre un vasto catalogo di eventi sportivi, tra cui la Liga. Puoi accedere a DAZN tramite il tuo computer, smartphone, tablet o Smart TV.

Se non hai già un abbonamento a DAZN, puoi sottoscriverne uno per circa 9,99€ al mese. DAZN offre un mese di prova gratuita per i nuovi iscritti, quindi puoi guardare la partita senza pagare alcun costo aggiuntivo. Basta registrarsi sul sito web di DAZN e seguire le istruzioni per iniziare la tua prova gratuita.

Se preferisci guardare la partita in TV, puoi farlo tramite l’emittente satellitare Sky. Sky ha i diritti per trasmettere le partite della Liga in Italia, quindi sarà possibile vedere il match sul canale dedicato a questo campionato.

Dove vedere Atletico Bilbao-Celta Vigo in tv e streaming gratis

Se non hai un abbonamento a Sky, puoi verificare se esistono offerte per guardare la partita su un canale in chiaro. Spesso alcune partite vengono trasmesse su canali come Mediaset, quindi potresti aver la possibilità di vedere la partita senza dover pagare ulteriori costi. Assicurati di controllare il palinsesto dei canali televisivi per verificare la presenza della partita.

Se non ti trovi in Italia, puoi verificare se il tuo paese ha un emittente televisiva che trasmette la Liga. Spesso, le partite vengono trasmesse anche sulla piattaforma di streaming ufficiale della lega.

In conclusione, se vuoi vedere la partita di Liga Atletico Bilbao-Celta Vigo in TV e streaming gratis anche su DAZN, puoi sottoscrivere un abbonamento a DAZN per usufruire della prova gratuita di un mese o verificare se la partita viene trasmessa su un canale in chiaro o tramite Sky. Assicurati di controllare gli orari di trasmissione e la disponibilità dei canali per non perderti questa entusiasmante partita di calcio.