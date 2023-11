I tifosi del calcio italiano sono in fermento in vista dell’importante partita di Serie C tra Pro Vercelli e Novara, in programma oggi 13 novembre. Entrambe le squadre sono tra le favorite per la promozione in Serie B, rendendo l’incontro ancora più interessante per i tifosi.

Ma dove sarà possibile seguire questa sfida appassionante? Ci sono diverse opzioni per i tifosi che desiderano guardare la partita comodamente da casa propria, sia in TV che in streaming.

Per quanto riguarda la televisione, Sky ha i diritti per trasmettere la Serie C in Italia. Pertanto, sarà possibile vedere la partita su Sky Sport Serie C, canale dedicato esclusivamente al calcio di terza serie italiana. Per coloro che dispongono di un abbonamento a Sky, basterà sintonizzarsi su questo canale per godere di tutti gli incontri di Serie C, tra cui Pro Vercelli-Novara.

Dove vedere Pro Vercelli-Novara in tv e streaming gratis

Chi non ha un abbonamento a Sky? Non temete, perché esiste una soluzione per seguire la partita anche gratuitamente. Sul sito della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega C) sarà disponibile lo streaming gratuito di tutti i match di Serie C. Basterà visitare il sito ufficiale della Lega C (www.legaseriec.it), sintonizzarsi sulla sezione dedicata allo streaming e selezionare la partita Pro Vercelli-Novara.

In questa sezione dedicata allo streaming, sarà possibile scegliere tra diverse opzioni di visualizzazione: la telecronaca originale, il campo in visuale laterale o la visuale aerea. Inoltre, si avrà la possibilità di commentare e interagire con altri tifosi attraverso la chat disponibile durante la diretta.

La possibilità di vedere la partita in streaming gratuitamente sul sito della Lega C è un’opportunità offerta ai tifosi di calcio di tutta Italia, permettendo a chiunque di seguire le gesta delle proprie squadre preferite nella Serie C, senza la necessità di un abbonamento a Sky o ad altre piattaforme a pagamento.

Questa partita tra Pro Vercelli e Novara si prospetta come un grande spettacolo per i tifosi di calcio. Entrambe le squadre sono in gran forma e pronte a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. Sarà una sfida da non perdere e grazie alla possibilità di vederla in TV su Sky o in streaming gratuito sul sito della Lega C, ogni tifoso avrà l’opportunità di tifare per la propria squadra preferita comodamente da casa propria.