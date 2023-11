Entella-Cesena, dove vederla in tv e live streaming gratis

Oggi 16 novembre 2023 si disputerà la partita Entella-Cesena, valida per il campionato italiano di Serie C Girone B. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20,45. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

DOVE VEDERE ENTELLA-CESENA IN TV E LIVE STREAMING GRATIS

PARTITA: Entella-Cesena

DATA INCONTRO: 16 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 20,45

COMPETIZIONE: Serie C Girone B

STADIO: Stadio Comunale di Chiavari

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go

