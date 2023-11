Quagliarella racconta: “Chiudere la carriera a Napoli è stato un segno del destino”

Fabio Quagliarella qualche settimana fa ha annunciato di voler appendere le scarpette al chiodo dopo una carriera fatta di gol e tantissime gioie tra Udine, Genova, Torino e Napoli tra le tante. L’ex attaccante ha avuta la fortuna di poter chiudere la carriera nella sua Napoli nell’ultima giornata dello scorso campionato per poi prendersi un periodo di riflessione prima di dare l’addio definitivo al calcio. L’ex attaccante in questi giorni è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport parlando del suo addio e del Calcio Napoli di Mazzarri.

Le parole di Quagliarella sull’addio al calcio e il Napoli di Mazzarri

C’è tanta curiosità sull’esordio della Società Sportiva Calcio Napoli di Walter Mazzarri in programma domani alle ore 18:00 in quel di Bergamo contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’ex calciatore: “Innanzitutto la scelta mi ha sorpreso, ma secondo me Aurelio De Laurentiis aveva bisogno di un allenatore che conoscesse l’ambiente e che aveva fatto benissimo a Napoli. Era fuori dal giro da un paio d’anni, ma sa come si deve muovere e cosa serve fare. Ovvio, il calcio si è evoluto, ho letto che lui dovrebbe riproporre il 4-3-3, siamo tutti curiosi, ma non ha un compito semplice”.

Sull’addio al calcio e l’ultima partita giocata nella sua Napoli: “Le dico questo. Quando sono usciti i calendari, ho visto l’ultima gara al Maradona. ‘Madonna mia’, ho pensato. Un segno del destino, pensavo. Ma arrivarci proprio quel giorno con il Napoli campione d’Italia dopo 33 anni, e ripensando all’accoglienza che mi hanno fatto… questo gesto è stato qualcosa che mi ha spiazzato, con quella targa ricevuta sotto la curva… Dopo, a mente fredda, ho pensato che se avessi scritto io la sceneggiatura di quel giorno non sarebbe stata così perfetta. L’unica pecca, e non è stata una cosa da poco, è che quel giorno la mia Samp ha salutato la Serie A. Un giorno però così speciale che è finito in un… quadro”.