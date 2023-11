Brema-Leverkusen, dove vederla live streaming, cronaca, tv gratis

Oggi 25 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Sport-Verein Werder von 1899-Bayer 04 Leverkusen Fußball, valida per il campionato di Bundesliga. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Sport-Verein Werder von 1899-Bayer 04 Leverkusen Fußball live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Sport-Verein Werder von 1899-Bayer 04 Leverkusen Fußball

DATA INCONTRO: 25 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 15,30

COMPETIZIONE: Bundesliga

CANALE DIRETTA TV: Sky

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Go, Now Tv

Bundesliga, il programma della 12esima giornata

Werder Brema-Bayer Leverkusen

Colonia-Bayern Monaco

Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach

Eintracht Francoforte-Stoccarda

Friburgo-Darmstadt

Heidenheim-Bochum

Hoffenheim-Magonza

Union Berlino-Augusta

Wolfsburg-Lipsia

Bundesliga, la classifica provvisoria

Bayer 04 Leverkusen Fußball 31

Fußball-Club Bayern München 29

Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 24

RasenBallsport Leipzig 23

Ballspielverein Borussia 09 Dortmund 21

Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim 19

Eintracht Frankfurt 18

Sport-Club Freiburg 14

Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach 13

Fußball-Club Augsburg 1907 13

Verein für Leibesübungen Wolfsburg 13

Sport-Verein Werder von 1899 11

1. Fussballclub Heidenheim 1846 10

Verein für Leibesübungen Bochum 1848 9

Sportverein Darmstadt 1898 8

1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 7

1. Fußballclub Union Berlin 6

1. Fußball-Club Köln 01/07 6