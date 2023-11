Oggi 26 novembre 2023 si disputerà la partita di calcio Società Sportiva Turris Calcio-Società Sportiva Audace Cerignola, valida per il campionato di Serie C. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18,30. Segui le indicazioni per seguire e vedere la partita in TV e streaming gratis.

Dove vedere Società Sportiva Turris Calcio-Società Sportiva Audace Cerignola live streaming, cronaca diretta, canale tv gratis

PARTITA: Società Sportiva Turris Calcio-Società Sportiva Audace Cerignola

DATA INCONTRO: 26 Novembre 2023

ORARIO CALCIO D’INIZIO: ore 18,30

COMPETIZIONE: Serie C

CANALE DIRETTA TV: Sky Sport

CRONACA IN DIRETTA: Diretta.it, Livescore.com

DOVE VEDERLA IN STREAMING: Sky Sport, Now Tv

Allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco si gioca oggi una partita fondamentale per il destino della Turris. Dopo sei sconfitte consecutive, i corallini cercano punti a tutti i costi per uscire dalla zona play-out contro l’Audace Cerignola, che attualmente occupa il decimo posto in classifica.

Dopo un avvio fenomenale di campionato, gli uomini di Caneo stanno attraversando una fase critica che sembra non trovare una fine. Una serie di sconfitte hanno minato l’ambiente e le condizioni psicologiche della squadra: ultima quella patita a Catania per un gol arrivato al 97′, ben oltre i 5 minuti di recupero concordati dall’arbitro. Un mix di sfortuna e prestazioni sottotono che hanno trascinato la Turris in una zona molto pericolosa della classifica.