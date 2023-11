Spettacolare serata di calcio questa sera a Barcellona. I catalani ospiteranno infatti il Porto per la quinta giornata di UEFA Champions League.

Una partita dall’importante carico emotivo per entrambe le compagini, appaiate momentaneamente in vetta alla classifica del proprio girone a quota 9 ma ancora non certe della matematica qualificazione agli ottavi di finale della competizione.

Alle loro spalle, infatti, lo Shakhtar Donetsk è pronto a giocare un brutto scherzo ad entrambe: vincendo stasera contro l’Anversa nell’altra sfida del raggruppamento, gli ucraini salirebbero infatti a 9 punti in classifica accorciandola clamorosamente.

Chi uscirà questa sera vincitore tra Barcellona e Porto, invece, sarà praticamente certo del passaggio del turno. Una penultima giornata che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, ma che difficilmente rilascerà dei verdetti definitivi. La sensazione è che ci si giocherà tutto all’ultimo minuto dell’ultima giornata, in programma ad inizio dicembre.

Barcellona-Porto, le probabili formazioni

Barcellona: Peña; João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Gündoğan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, João Félix

Indisponibili: Gavi (ginocchio), Sergi Roberto (polpaccio)

In dubbio: Ter Stegen (schiena)

Diffidati: Ronald Araújo

Porto: Diogo Costa; João Mário, Grujić, Fábio Cardoso, André Franco; Pepê, Eustáquio, Varela, Galeno; Taremi, Evanilson

Indisponibili: Marcano (ginocchio), Wendell (polpaccio), Zaidu (coscia)

In dubbio: Pepe (coscia)

Squalificati: David Carmo