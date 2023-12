L’INTERVISTA/ Bruno Cirillo a VL: “Di Lorenzo è il terzino più forte d’Europa”

In esclusiva a Vesuvio Live abbiamo avuto il piacere di poter fare una bellissima chiacchierata con l’ex difensore Bruno Cirillo. Una carriera in Serie A per il centrale con le maglie di Reggina, Inter, Siena e Lecce. Oltre ad alcune parentesi estere tra AEK Atene, Levante, PAOK e Metz su tutte. Attualmente il nativo di Castellammare di Stabia lavora nel mondo dello scouting per scoprire i campioni del futuro.

La nuova vita di Bruno Cirillo alla ricerca dei nuovi talenti

Una volta appese le scarpette al chiodo, Bruno Cirillo si è dedicato alla carriera da scout, alla ricerca di nuovi talenti che un giorno potranno esplodere. Ecco le parole dell’ex calciatore sulla sua nuova mansione: “Seguo tanti ragazzi, faccio questo mestiere da un po’ di tempo e mi permette di poter stare tantissimo tempo sui campi a contatto col calcio e questo mi fa stare bene. E’ una bella esperienza. Ci sono molti ragazzi che stanno crescendo e mi auguro che possano avere la testa giusta per fare qualcosa come l’ho fatta io. L’augurio è quella di una carriera splendida”.

Ti piacerebbe allenare?: “Quando ho smesso ci stavo pensando…ma poi ho preferito fare altro. Ho anche il patentino, avevo in mente di iniziare questa carriera poi è iniziato questo discorso con lo scouting e alla fine ho preso questa strada che mi piace e preferisco perché mi da tante soddisfazioni e mi auguro che posso continuare questa carriera per tanto tempo”.

Cirillo tra Napoli e il suo amico Giovanni Di Lorenzo

Con Bruno apriamo la sua intervista parlando del Napoli, specialmente di Giovanni di Lorenzo, suo compagno di squadra alla Reggina: “Con Giovanni ho un bel rapporto di amicizia che ci lega da tanti anni, l’anno in cui ho smesso eravamo assieme alla Reggina ed abbiamo condiviso lo spogliatoio per sei mesi e quindi ci conosciamo bene. Sono felice ed orgoglioso per quello che sta facendo e per lui in generale. Per me è il terzino più forte d’Europa, si merita tutto perché ha fatto tanta gavetta e la fascia di capitano del Napoli è il giusto merito per la sua carriera. Capitano della Nazionale? Perché no”.

Sulla Serie A di quest’anno: “L’Inter sta dimostrando di essere la candidata principale per lo Scudetto. Però per la vittoria finale non sottovalutiamo la Juventus e anche il Napoli che con Mazzarri è in crescita e si può giocare le sue carte fino alla fine della stagione”.

Cirillo sulla sorpresa Juve Stabia

Un passaggio d’obbligo sulla squadra della sua città era doveroso, la Juve Stabia di Pagliuca che inaspettatamente sta dominando il girone C di Serie C: “Arrivati a questo punto non è più una sorpresa la Juve Stabia, sta facendo un campionato strepitoso e si merita questo piazzamento e se lo giocherà fino alla fine. Il girone di ritorno è diverso da quello d’andata e quindi è possibile che capiti anche qualche passo falso”.

Chi ti aspetti a contendere il primato alle vespe?: “Avellino e Benevento credo che saranno le più fastidiose. Perché sono squadre che hanno calciatori importanti. Poi vorrei spendere qualche parola anche a favore del Picerno, è una squadra che sta facendo un percorso importante e quindi non possiamo più definirla come una sorpresa. Negli ultimi anni ha dimostrato sempre di essere in cima nella classifica e quest’anno sta giocando un grandissimo calcio”.

Il commento sulla situazione della Reggina

Alla Reggina, Bruno Cirillo ha legato tantissimi ricordi della sua splendida carriera. Attualmente i granata dopo l’ultimo fallimento sono in Serie D, ma non stanno vivendo una situazione semplice. Ecco le parole dell’ex calciatore: “Mi piange il cuore per la situazione che sta vivendo la Reggina. Non fa piacere a nessuno vederla in Serie D. Personalmente mi auguro che possa risalire il prima possibile come giusto che sia per la piazza che è super”.