Turris-Brindisi, al via la prevendita dei biglietti: tribuna a 15 euro

In vendita i biglietti di Turris-Brindisi. Venerdì alle 18:30 la Turris affronterà l’ultima partita di questo 2023. Avversaria di turno il Brindisi di Giorgio Roselli che arriva da quattro punti nelle ultime due sfide. Per i corallini si vuole ritrovare la tanto agognata vittoria che manca agli uomini di Caneo da inizio ottobre (con il successo esterno in quel di Potenza). Una vittoria che con tutta probabilità significherebbe anche l’uscire dalla zona play-out e passare le feste nella zona di piena salvezza. Dall’altra parte però come già detto ci sarà una squadra in rinascita generale, con il cambio di allenatore che ha dato i suoi frutti.

Al via la prevendita di Turris-Brindisi

Questo è il comunicato in merito alla prevendita pubblicato dai corallini sui propri canali ufficiali: “La S.S. Turris Calcio comunica che, a partire dalle ore 10 di oggi, saranno in vendita i biglietti per assistere al match, valido per la 19esima giornata del campionato Serie C Now 2023/24, Turris-Brindisi in programma venerdì 22 dicembre alle ore 18,30. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita e botteghino. Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati (Scommettendo – Viale Ungheria 12, Goldbet – Via Nazionale 121 bis, Planetwin 365 – Viale Cristoforo Colombo 37, Planetwin 365 – Via Antonio Luise 24) oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti.

Biglietti Turris-Brindisi

Tribuna Coperta/Scoperta: 13 + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 8 euro + 2 euro diritti prevendita

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 15 euro

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 10 euro

Ridotto Under 12: gratis

Curva Vesuvio: 10 euro

Gli under 12, pur avendo diritto all’ingresso gratuito, dovranno comunque essere muniti di biglietto indicante solo ed esclusivamente dati anagrafici al fine di agevolare il riconoscimento all’entrata dello stadio. I suddetti titoli d’ingresso potranno essere ritirati sia nei punti vendita autorizzati che al botteghino del Liguori.

Il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara”.