Sassuolo-Genoa, dove vederla in tv e live streaming gratis

Il prossimo 22 dicembre si disputerà la partita di Serie A tra Sassuolo e Genoa. Se sei un appassionato di calcio e vuoi seguire esta sfida, puoi trovare diverse opzioni per vederla sia in TV che in streaming, anche gratuitamente su DAZN.

Iniziamo con le opzioni televisive. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e su DAZN. Se sei abbonato a Sky, potrai guardare il match sul canale dedicato al campionato italiano. DAZN, invece, ha i diritti per trasmettere la Serie A in tutto il mondo e offre una vasta gamma di partite in streaming.

Per quanto riguarda lo streaming, DAZN è la piattaforma principale in cui potrai vedere la partita Sassuolo-Genoa. DAZN offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti, permettendo di guardare la partita senza pagare nulla. Successivamente, è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale per continuare a usufruire del servizio.

Inoltre, potresti trovare altri siti o servizi di streaming che offrono la partita in forma gratuita o a pagamento. Tuttavia, bisogna fare attenzione in quanto potrebbero non essere legali o di qualità scadente. Per evitare problemi, è sempre meglio utilizzare piattaforme ufficiali come Sky o DAZN.

Infine, un’opzione alternativa è cercare bar o locali che trasmettono le partite di calcio. Questa potrebbe essere una soluzione se preferisci seguire la partita in compagnia di altri appassionati.

In conclusione, se vuoi guardare la partita di Serie A tra Sassuolo e Genoa in programma il 22 dicembre, hai diverse opzioni. Potrai seguire l’incontro sia in TV, su Sky Sport Serie A o DAZN, oppure in streaming su DAZN, che offre un periodo di prova gratuito per i nuovi utenti. Ricorda sempre di utilizzare piattaforme legali per evitare problemi futuri. Che vinca il migliore!