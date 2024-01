È morto Franz Beckenbauer. Quando di Maradona disse: “Non era un giocatore, ma un artista”

All’età di 78 anni si è spenta un’altra leggenda del calcio mondiale. Franz Beckenbauer, definito il più grande difensore di tutti i tempi, allenatore e dirigente, se n’è andato dopo un periodo di malattia. Questa la nota ufficiale diramata dalla famiglia, che ha chiesto riserbo: “È con profonda tristezza che vi informiamo che mio marito e nostro padre Franz Beckenbauer si è addormentato serenamente ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia. Vi chiediamo di piangere in silenzio e di astenervi dal fare domande”.

Calcio mondiale in lutto, è morto Franz Beckenbauer

Nel 2020, dopo la morte di Diego Armando Maradona, Beckenbauer rilasciò alcune dichiarazioni per ricordarlo: “Diego Armando Maradona era un genio che aveva ovviamente perso il controllo della sua vita negli ultimi anni, purtroppo è andata così. Questo non può essere ignorato, era sempre gentile quando ci vedevamo in tanti anni di carriera”.

“Diego mi piaceva, era un uomo speciale. Nelle due finali di Coppa del Mondo contro l’Argentina, era il mio problema più grande visto che dovevo marcarlo. In Messico, nel 1986 era al suo massimo in carriera, era veramente un calciatore inarrestabile. Per me Maradona era più di un giocatore, era un artista del calcio, ho un grande ricordo di lui”.