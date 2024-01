Le probabili formazioni di Milan-Roma, partita valida per la 20esima giornata del campionato di Serie A.

Milan-Roma, le probabili formazioni

Domenica 14 gennaio, ore 20:45

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Krunic, Okafor, Pobega, Thiaw, Tomori

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristiansen, Mancini, Huijsen; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Lukaku.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Renato Sanches, Smalling, Ndicka

Serie A, 20a giornata: tutte le altre probabili formazioni

Si gioca la prima giornata del girone di ritorno di Serie A 2023/2024. Qui tutte le probabili scelte degli allenatori. Attualmente la classifica è guidata da Inter e Juventus, che sembrano irraggiungibili dalle altre pretendenti al titolo. Seguono Milan e Fiorentina, mentre i campioni d’Italia in carica del Napoli arrancano al nono posto in classifica, anche se distano ‘soli’ 5 punti dalla quarta posizione occupata dai viola. In piena lotta per le piazze europee il sorprendente Bologna, l’Atalanta e le due romane, che si sono sfidate in settimana nel tesissimo derby di Coppa Italia vinto dalla Lazio.

