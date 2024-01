La Coppa d’Africa 2024 è finalmente iniziata e gli appassionati di calcio sono pronti per guardare le sfide più avvincenti del torneo. Una partita da non perdere è sicuramente l’incontro tra la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia che si svolgerà oggi, 17 gennaio 2024.

Se sei un tifoso delle due squadre o semplicemente un appassionato di calcio, ecco dove potrai vedere la partita in diretta sia in TV che in streaming, anche su Sportitalia.

Per quanto riguarda la trasmissione in TV, diversi canali sportivi trasmetteranno la partita in diretta. In Italia, Sportitalia sarà uno dei canali che trasmetteranno il match. Sportitalia è disponibile sulla piattaforma Sky al canale 225 e su TivùSat al canale 60. Se hai un abbonamento a una di queste piattaforme, potrai sintonizzarti su Sportitalia per guardare la partita in comodità sul tuo televisore.

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, Sportitalia offre anche un servizio di streaming gratuito sul suo sito internet ufficiale. Basta accedere al sito e cercare la sezione dedicata allo streaming delle partite in diretta. Assicurati di avere una connessione internet stabile e potrai goderti la partita ovunque tu sia, sul tuo computer, tablet o smartphone.

Dove vedere RD Congo-Zambia in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, potresti anche considerare alcuni siti di streaming gratuito che trasmettono eventi sportivi in diretta. Tuttavia, è importante fare attenzione a questi siti, poiché potrebbero violare i diritti d’autore o essere collegati a contenuti illegali. Si consiglia di utilizzare solo siti web affidabili e legali per lo streaming delle partite.

Ricorda che gli orari di trasmissione potrebbero variare in base al fuso orario, quindi assicurati di controllare l’orario corretto per la tua zona. Preparati a tifare per la squadra del tuo cuore e a goderti una partita emozionante tra la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia, direttamente dalla Coppa d’Africa 2024.