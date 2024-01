Oggi, 21 gennaio 2024, si giocherà la partita di Serie A tra Empoli e Monza, un match molto atteso dagli appassionati di calcio italiano. La squadra di casa, l’Empoli, si trova attualmente nella parte alta della classifica, mentre il Monza cerca di risollevarsi dopo un avvio di stagione difficile.

Se sei un tifoso delle due squadre o semplicemente un appassionato di calcio che non vuole perdersi neanche una partita, sei nel posto giusto. In questo articolo ti guiderò su come seguire il match sia in televisione che in streaming, anche gratuitamente utilizzando il servizio DAZN.

Iniziamo parlando della copertura televisiva della partita. La gara tra Empoli e Monza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale dedicato al calcio del broadcaster Sky. Se sei un abbonato a Sky, potrai accedere alla partita semplicemente sintonizzandoti sul canale Sky Sport dedicato alla Serie A.

Se, invece, non sei un abbonato a Sky, potrai comunque seguire la partita in streaming su DAZN. Questo servizio di streaming sportivo offre la possibilità di guardare tutte le partite di Serie A direttamente dal tuo dispositivo preferito, come smartphone, tablet o smart TV.

Dove vedere Empoli-Monza in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per vedere la partita su DAZN gratuitamente, potrai usufruire del periodo di prova di 30 giorni offerto dal servizio. DAZN ti permette di registrarti gratuitamente e godere di tutti i contenuti sportivi per un mese intero. In questo modo, potrai vedere non solo la partita tra Empoli e Monza, ma anche molte altre partite di Serie A e altri eventi sportivi in programma durante il periodo di prova.

Una volta iscritto e connesso al tuo account DAZN, potrai cercare la partita tra Empoli e Monza e avviare lo streaming direttamente sul tuo dispositivo. DAZN offre un’esperienza di visione di alta qualità e un’interfaccia user-friendly che ti permetterà di goderti la partita nella comodità della tua casa.

Infine, se preferisci vivere l’atmosfera di un bar o di un locale mentre guardi la partita, potresti cercare i pubblici esercizi che trasmettono le partite di calcio in zona. Molte città italiane offrono una vasta scelta di luoghi in cui poter tifare per la propria squadra preferita.

In conclusione, se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la partita di Serie A tra Empoli e Monza, avrai diverse opzioni per seguire il match. Potrai sintonizzarti su Sky Sport, accedere a DAZN tramite il loro periodo di prova gratuito o cercare un locale che trasmette la partita. Buon divertimento!