FA Cup Tottenham-Manchester City: Dove guardare la partita in TV e in streaming gratis, incluso DAZN

La FA Cup è una delle competizioni calcistiche più prestigiose del Regno Unito, e quando Tottenham e Manchester City si incontrano in questa competizione, ci si aspetta sempre una partita entusiasmante. Se stai cercando di seguire l’azione dal vivo, ti forniamo tutte le informazioni su dove guardare la partita in TV e in streaming, inclusa la possibilità di vedere la partita gratuitamente su DAZN. Preparati per una sfida emozionante tra queste due squadre di alto livello.

Dove vedere la partita in TV:

La partita FA Cup tra Tottenham e Manchester City sarà trasmessa in diretta televisiva su diverse reti, consentendo a molti appassionati di calcio di godersi l’azione comodamente dal divano di casa. Qui di seguito elenchiamo alcune delle reti che trasmetteranno la partita in diversi paesi:

– Regno Unito: BBC One

– Italia: Sky Sport

– Spagna: Movistar Plus

– Germania: Eurosport

Oltre a queste reti, molte altre emittenti televisive potrebbero trasmettere la partita, inclusi canali sportivi locali. Controlla la programmazione della tua area per scoprire quale emittente trasmette la partita nella tua regione.

Dove vedere Tottenham-Manchester City in streaming e tv gratis, cronaca, live

Streaming gratuito su DAZN:

Una delle opzioni più convenienti per vedere la partita Tottenham-Manchester City in streaming è attraverso la piattaforma DAZN. L’azienda offre un servizio di streaming sportivo che ti permette di guardare numerosi eventi sportivi in diretta, inclusa la FA Cup.

Se sei un nuovo utente, puoi usufruire di una prova gratuita di DAZN per un periodo di tempo limitato, che ti consentirà di guardare la partita gratuitamente. DAZN offre anche un’ampia gamma di altri sport, quindi potrai goderti molte altre competizioni sportive durante il periodo di prova.

Per guardare la partita sulla piattaforma DAZN, è sufficiente scaricare l’applicazione su dispositivi mobili come smartphone o tablet, oppure accedere al sito web ufficiale di DAZN su un computer.

Conclusioni:

Se desideri seguire la partita di FA Cup tra Tottenham e Manchester City in TV o in streaming, hai diverse opzioni disponibili. Puoi trovare la partita trasmessa su diverse emittenti televisive in tutto il mondo, o puoi sfruttare la prova gratuita offerta da DAZN per goderti l’incontro gratuitamente. Assicurati di controllare la programmazione della tua area per sapere dove seguire l’azione in diretta. Preparati a tifare per la tua squadra preferita e goditi lo spettacolo!